Fernando del Solar: Muere el padre del conductor y y lo despide con emotivo mensaje

El conductor argentino, Fernando del Solar, atraviesa por uno de los momentos más duros de su vida, luego de que esta mañana diera a conocer la sensible pérdida de su padre, el señor Norberto Cacciamani, por causas aún desconocidas.

A través de sus redes sociales, Fernando dio el último adiós al hombre más importante de su vida con un emotivo mensaje, en el que además de agradecer la oportunidad de haber coincidido, también reveló que lo extrañara cada día de su vida.

"Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo ni comernos un asado ni reírme con sus ocurrencias. Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño.

Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores", escribió el también actor junto a un video donde dejó ver algunos de los momentos más especiales que vivieron juntos.

La muerte de su padre, sorprendió a del Solar tan solo semanas después de su sorpresiva boda con Anna Ferro, quien de igual forma se despidió de don Norberto con una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

"Hace unas horas dejaste este espacio esta materia… y te convertiste en luz. No tengo palabras de cómo agradecerte por ser el padre del ser que amo, gran parte de lo que es él hoy en día es por ti Norber. Voy a extrañar esos asados, pero más tus chistes malos. Honro tu vida (tu partida nos sorprendió, tu ausencia ya duele, te vamos a extrañar)", expresó.

Aunque hasta el momento se desconoce dónde se realizarán los servicios funerarios, varias personalidades del mundo del espectáculo y amigos cercanos del conductor, le expresaron sus condolencias y le reiteraron su cariño, entre ellos Sergio Sepúlveda, Jimena Pérez 'La Choco' y Rodrigo Cachero.

MF