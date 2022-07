Fernando del Solar: Andrea Legarreta aclara cómo trató al conductor en "Hoy"

Andrea Legarreta sólo tiene bonitos recuerdos de cuando Fernando del Solar fue parte de "Hoy", y asegura que siempre lo trató bien cuando estuvo en el matutino de Televisa, a pesar de que hay versiones de que "le hicieron la vida imposible".

“Ese saco no me quedó"

Legarreta dijo ante varios medios de comunicación que a ella "no le queda ese saco", y aunque no aseguró que todo el elenco lo tratara bien, enfatizó que ella sí lo hizo.

"Hablando por mí, a mí no me quedó ese saco, no me quedó en lo absoluto, tengo la certeza del trato que yo le di; lo que compartimos, insisto, fue poco, pero yo no hubiera posteado algo, a manera de homenaje para él, si sintiera alguna especie de malestar, incomodidad, remordimiento", aseguró.

Legarreta platicó que después de que Fer saliera repentinamente del matutino, porque no llegó a sentirse cómodo del todo, ellos siguieron manteniendo comunicación.

"A la fecha nos seguíamos en nuestras redes, de repente nos comentábamos algo, cuando tuvo una complicación de salud le escribí deseándole lo mejor; de verdad te lo digo, ese saco no me quedó", insistió.

Del Solar no estaba cómodo en "Hoy"

SUN / ARCHIVO

El propio Del Solar declaró en su momento que su salida como conductor de "Hoy" se debió a que no se sintió parte del equipo, pero no especificó si alguien en particular lo hizo sentir mal.

"El ya no está para que le pregunten específicamente por mí, por el trato que yo le di", expresó Andrea, quien en sus redes sociales posteó una foto con el también conductor de "Venga la Alegría" acompañada de un mensaje de despedida.

"¡Gran pérdida! El tiempo que compartimos pude constatar el gran hombre bondadoso y buen compañero que eras… Y sobre todo, ese guerrero incansable que llevabas dentro y tu amor a la vida. Un abrazo a tu familia y seres amados. Mucha fortaleza para seguir adelante. Vuela alto al lado de tu padre Fer. Te recordaremos siempre con mucho. cariño!! #DescansaEnPaz".

Además de Legarreta, Raúl Araiza, Paul Stanley y Andrea Escalona también compartieron en sus redes una despedida para Del Solar, contrario a Galilea Montijo, quien no subió nada al respecto en su cuenta de Instagram.

