Germán Bracco desafía al "Enemigo íntimo"

La versatilidad es clave en la trayectoria de Germán Bracco, uno de los rostros juveniles de la actuación mexicana que busca consolidar a la nueva oleada de historias que apuestan por el realismo y el sentido humano de sus personajes.

A pocos días de estrenar la segunda temporada de la serie “Enemigo íntimo”, Germán Bracco en entrevista da pistas de su nueva interpretación al dar vida a “Manuel Salas”, un joven de claroscuros que busca abrirse paso en un entorno colmado por la violencia y la marginación.

“‘Manuel Salas’ es un chico que se queda huérfano y trata de entrar al narcotráfico, ya que era lo único que hacía su papá, en cierta manera quiere cumplir el sueño de su padre, pero también él ve al narcotráfico como el mundo de los superhéroes, como si fuera un cómic (…); es un personaje marginal, que vive en la calle, que hace lo que puede por sobrevivir, que tiene que confiar en él porque no tiene a nadie en su vida”.

Conforme “Manuel Salas” detone cambios totales en el eje de “Enemigo íntimo”, Germán Bracco resalta el aprendizaje que se puede tener de este personaje y las realidades que descubrirá en un ambiente crudo.

“Vamos a encontrar nuevos mundos alrededor de esta historia, ‘Manuel’ se involucra en varios trayendo y mandando información, haciendo de las suyas, pero siempre tratando de ver por él mismo, sobreviviendo a esa vida marginal a la que ha estado acostumbrado”.

La historia impulsada por Telemundo y protagonizada por Fernanda Castillo y Raúl Méndez, emociona a Germán Bracco, quien arropado por un elenco internacional, explora una nueva faceta en sus personajes llevándolo por primera vez al mundo de la acción y un guion más crudo.

“Son procesos diferentes, te adaptas con base a lo que el proyecto te exige, y en este caso fue algo que nunca me había exigido, como el uso de armas, y aunque mi personaje no las usa hasta la mitad de grabaciones, y necesite aprenderlo, también las coreografías que te implica el realizar una escena de acción, entender ese lenguaje, aprendí todos los códigos que involucra una escena de alto riesgo y te maravillas. Te acoplas al tono que busca el director, de tus compañeros, vamos a un público diferente”.

Germán Bracco, de 21 años de edad, resalta la importancia de abrirse a todo tipo de propuestas tanto en cine, televisión y teatro, escenarios en los que ha interpretado una amplia diversidad de personajes y géneros para apostar por nuevos hilos narrativos, pero también dar un vuelco a las historias tradicionales.

“Creo todo parte por el género, si sabes que será algo melodramático no tienes que tenerle miedo al cliché, al contrario, tienes que saber usarlo a tu favor. El cliché no es malo si sabes cómo usarlo, pero creo que ahora el público apuesta más por historias de drama realista, pasamos la época de las novelas de oro, del cine heroico, ahora la gente necesita apegarse a historias que ven en la vida real y eso me gusta, porque también el público es más crítico, analiza lo que ve, no se come cualquier cosa”, finaliza.

JL