Fernanda Castillo desata la guerra familiar en “Monarca”

Luego del éxito que resultó la primera temporada de “Monarca”, serie que se puede ver a través de Netflix, el desarrollo de su segunda entrega, la cual inició ayer 1 de enero, mantendrá los mismos niveles de expectación y adrenalina ahora con la incorporación al elenco de Fernanda Castillo y Alejandro de la Madrid, los primos incómodos de la familia “Carranza”, quienes llegarán a poner la sazón y la pimienta para aderezar más intrigas y nuevos conflictos.

“Ya habíamos nosotros visto la primera temporada, y Fer y yo coincidimos que nos había gustado mucho, era para nosotros casi un regalo entrar a esta nueva entrega, que además estaba tan cuidada por todos lados y donde teníamos una apertura para hablar de temas más fuertes y de tener personajes mucho más complejos. Hacer ‘Monarca’ para nosotros era retarnos a entrar a un universo nuevo donde todo ya estaba muy construido, fue como entrar al salón de clases como la primera vez, afortunadamente entramos juntos como amigos y colegas”, comparte en entrevista Alejandro.

Los actores interpretan a un matrimonio, “Sofía” e “Ignacio”, quienes llegan para investigar la muerte de su padre, desatando contra sus primos “Ana María” (Irene Azuela), “Andrés” (Osvaldo Benavides) y “Joaquín” (Juan Manuel Bernal) el estallido de una guerra cuando descubren que fue asesinado por alguien de la propia familia.

Fernanda explica que el público la conoce realizando personajes de mujeres fuertes y en “Monarca” el reto era representar también eso, pero de una manera distinta. “En la primera temporada hay un lenguaje muy marcado de los personajes en un tono de melodrama, pero que muy sutil y muy contenido, (así) demuestran quiénes son, así que para mí era importante entrar a ese lenguaje y poder pasar la pelota al otro lado de la cancha al nivel en el que estaba, diferenciar a esta mujer y hacer un personaje complejo, en el que te vas dando cuenta que después de ocho capítulos es una niña que no ha sido valorada por ser mujer, que fue tachada y echa a un lado por su padre”.

Expresa Alejandro que “Ignacio”, su personaje, tiene un temperamento muy distinto al de él. “Es más contenido, venía de paso a acompañar a la esposa a un velorio y de pronto se encuentra inmiscuido en un amor viejo y que termina alcanzándole esa historia que no se terminó de cerrar, pareciera que este personaje se conserva en la línea, pero también se equivoca y toma malas decisiones”.

Además, esta pareja tiene un hijo con síndrome de Down, aspecto que retratará su lado más sensible y humano mientras se intensifica la rivalidad con los “Carranza”. “Esto para mí fue de las cosas que más me interesó a la hora de construir mi personaje, porque sí es verdad, entra como una villana que está tratando de fregarse a los protagonistas y de sacar a la luz lo que ellos tratan de esconder y parece como una mujer muy fría, pero el hecho que sea madre de este jovencito, nos habla del otro mundo que tiene ella como mamá”.

Explica Fernanda que en una sociedad donde la búsqueda es verse perfectos y donde la inclusión es tan difícil, para ella tocar un personaje así, le parece muy importante. “Y lo llevo también a mi vida porque yo tengo una hermana que tiene síndrome de Down y entiendo el rechazo que de repente vive la gente con capacidades diferentes por desconocimiento, por miedo, o por no saber manejarlo. Y era bien importante para mí que Emilio, el actor que interpreta a ‘Nicolás’, se sintiera incluido. Era muy importante también para los guionistas el hecho de que estamos hablando de una serie que trata de tocar muchos temas y uno de esos tiene que ser la diversidad de este país y del mundo, así que fue un gusto trabajar con Emilio y a través de la historia de esta pareja mostrar esa inclusión”. Finalmente, en ese sentido, dijo Alejandro que construyó la relación de padre e hijo gracias a la ayuda de Fernanda.

Sinopsis

La lucha de los hermanos Carranza por el control del emporio tequilero “Monarca” se intensifica cuando el trono cambia de dueño. “Sofía Carranza” (Fernanda Castillo), junto con su esposo “Ignacio” (Alejandro de la Madrid) llegará a descubrir quién mató al padre de esta en medio de intrigas y secretos por descubrir. “Ana María” (Irene Azuela) se reencuentra con “Ignacio”, su primer amor. “Andrés” lleva al límite su relación marital, y “Joaquín” intenta recuperar el amor de sus hijos.