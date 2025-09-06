Orlando Bloom y Katy Perry, una de las parejas más mediáticas de Hollywood, anunciaron en julio pasado su separación después de seis años de relación. La noticia sorprendió al público, ya que durante gran parte de ese tiempo habían mantenido un perfil relativamente bajo respecto a su vida privada, alternando entre momentos públicos -como alfombras rojas o vacaciones familiares- y largos periodos de discreción.

Tras semanas de especulaciones y rumores sobre el rumbo de su vínculo, es ahora Bloom quien decidió hablar abiertamente del tema. El actor británico, de 48 años, concedió el día de hoy una entrevista al programa Today, en la que se refirió a esta nueva etapa personal. Con serenidad y sin dramatismos, aseguró que se encuentra bien y que su relación con Perry se mantiene en buenos términos.

“Estoy muy agradecido. Tenemos la hija más hermosa. Sabes, cuando dejas todo en el campo, como lo hice en esta película, me siento agradecido por todo. Y somos geniales. Vamos a ser geniales. No es más que amor”, expresó el protagonista de “Pirates of the Caribbean”, dejando claro que la prioridad sigue siendo la estabilidad familiar.

Ya en el comunicado conjunto que lanzaron meses atrás, la ex pareja había subrayado que no se distanciarían por completo. Ambos destacaron que su vínculo se mantendrá por la crianza compartida de su hija Daisy, nacida en 2020. “Seguirán siendo vistos juntos como una familia, ya que su prioridad compartida es, y siempre será, criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo”, se leía en aquel texto.

Sin embargo, las especulaciones sobre la ruptura se intensificaron a partir de ciertos episodios recientes. Uno de ellos fue la asistencia en solitario de Bloom a la lujosa boda de Jeff Bezos en Venecia, un evento que congregó a múltiples personalidades de la élite internacional. Perry, por su parte, se encontraba en medio de su exigente gira Lifetimes, lo que reforzó la percepción pública de una distancia creciente entre ambos.

En contraste, en julio todavía se les vio disfrutando de unas vacaciones familiares en un yate, acompañados de Flynn, hijo que Bloom tuvo en su matrimonio con la modelo Miranda Kerr. En fotografías compartidas en Instagram, los tres aparecían relajados y sonrientes en las costas italianas. Según la revista ¡Hola!, se trató de una breve parada de Perry en Italia, aprovechando un descanso dentro de su tour mundial, que aún contempla más de 40 presentaciones programadas.

Las posibles causas de la ruptura

Aunque ni Perry ni Bloom han ofrecido detalles sobre los motivos de la separación, diversas fuentes cercanas a la pareja han compartido algunas versiones con la prensa estadounidense. De acuerdo con PageSix, una de las tensiones habría surgido tras la recepción tibia del séptimo álbum de la cantante, 143. El proyecto, en el que Perry había depositado grandes expectativas, no obtuvo la respuesta esperada ni en ventas ni en críticas, lo que habría generado una profunda frustración en la artista.

“Eso la estresó muchísimo. Orlando fue comprensivo, pero sí generó cierta tensión”, declaró un testigo al medio. Además, el inicio de la gira -que también recibió opiniones divididas- habría aumentado el desgaste de la relación, obligando a la cantante a mantenerse enfocada en su carrera mientras Bloom afrontaba compromisos laborales propios.

Pese a estas versiones, la pareja no ha confirmado ni desmentido ninguna de ellas. Lo único seguro, al menos de acuerdo con las palabras de Bloom, es que ambos intentan transitar este cambio de vida priorizando la armonía y el bienestar de Daisy, la hija que comparten.

Con información de El Universal

CT