Famosos piden tratamiento igualitario ante el COVID-19

Miley Cyrus, Shakira, J Balvin, Coldplay, Justin Bieber, Gustavo Dudamel y una decena de otros artistas participaron ayer en una transmisión global para urgir a los líderes mundiales el desarrollo y la distribución equitativa “entre todos y en todas partes” de los tratamientos y las vacunas contra el COVID-19.

“Nuestro corazón debe estar cerca de quienes más lo necesitan”, dijo Dwayne Johnson

Bajo la sombrilla de la organización Global Citizen, las estrellas sumaron sus voces a las de políticos, filántropos, científicos y colegas actores durante un programa de dos horas en el que se anunciaron donaciones, se revelaron iniciativas y se puso la lupa sobre la forma en la que el coronavirus ha afectado desproporcionadamente a las comunidades que ya eran vulnerables.

Además, entre Gobiernos y organizaciones se sumaron mil 500 millones de dólares en efectivo y cinco mil 400 millones en préstamos, para un total de seis mil 900 millones de dólares destinados a ayudar a combatir la pandemia.

Este evento forma parte de la campaña “The Global Goal: Unite for our Future” y es la continuación de la conferencia para recaudar fondos organizada por la Comunidad Europea el 4 de mayo pasado, que logró inicialmente nueve mil 844 millones de euros. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, fueron los líderes del mundo hispano que participaron en esta ocasión.

Sánchez informó que España está donando 10 millones de euros al “Global Agriculture and Food Security Program” (GAFSP) del Banco Mundial para garantizar la seguridad alimentaria en países golpeados por la pandemia y reiteró el llamado para que “la respuesta multilateral sea equitativa, sin dejar a nadie atrás”.

Por su parte, Bukele hizo un llamado para que “los países ricos ayuden a los países más pobres a combatir la pandemia”: “Nuestro corazón debe estar cerca de quienes más lo necesitan”, dijo. El conductor de la transmisión, el actor Dwayne Johnson, también elevó un petición hacia la “empatía” y recordó que la lucha contra el COVID-19 es también una batalla “contra la injusticia social”.

AC