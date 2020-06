Cineastas jaliscienses defienden el presupuesto

La extinción de los fideicomisos federales sin estructura incluyó al Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine), motivo por el cual la comunidad cinematográfica en México se ha agrupado para solicitar al gobierno federal la permanencia de dichos apoyos.

Bajo el respaldo del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) se creó la Red Nacional de Cinematografías Estatales, la cual se encargará de negociar la continuidad del presupuesto destinado al cine y, sobre todo, la descentralización del mismo.

Esta red está estructurada por seis comisiones regionales de trabajo y en Jalisco tiene como delegados a los cineastas Samuel Kishi, Gabriela Ruvalcaba y Mauricio Bidault, quienes en entrevista nos hablan de su participación en este proyecto.

Samuel Kishi comentó que la convocatoria para sumarse a esta red está abierta, agrupando ya a muchas asociaciones gremiales alrededor del cine: “Empezó a organizarse con algunas escuelas del Estado, algunos representantes de la comunidad. A raíz de lo que ocurre en el país con la desaparición del Foprocine quisimos aprovechar la coyuntura, unirnos con otros estados y tener una representatividad, además de tener una voz como gremio jalisciense”. El correo electrónico de contacto es gremiodecinejalisco@gmail.com.

Por su parte, Mauricio Bidault agregó que en la organización de la nueva red se replican las zonas en las que el Imcine trabaja, dividiendo al país en seis regiones. Para Mauricio, una primera meta es la agrupación total de los profesionales: “Dar voz, en nuestro caso a Jalisco, para que los fondos no solo se preserven, sino que la coyuntura ayude a tener una estructura institucional más sólida y provechosa. En este sentido nos organizamos por las modalidades sectoriales, los gremios (asociaciones de fotógrafos, realizadores, productores)”.

Así mismo, Gabriela Ruvalcaba recalcó la necesidad de preservar el perfil del Foprocine, el cual es necesario para desarrollar una cinematografía nacional diversa; agregó que espera se garantice la continuidad en el nuevo acomodo que harán: “Quedó la promesa, ante el legislativo, de que ese recurso se resguardaba. Es un fondo que no es para el cine de masa. Obviamente nos interpela durísimo cuando se da la noticia. Es el recurso nacional al que podemos optar quienes queremos dedicarnos al cine, para poder realizar obras artísticas cinematográficas, no solo de contenido comercial. No tiene nada de malo el cine comercial, pero cuando hay una aspiración a no solo vender se le puede etiquetar así”. Gaby agregó que en su experiencia como receptora del fondo la manera de transparentar el presupuesto garantiza que el dinero se utiliza en los proyectos.

Paso a paso

A corto plazo, una acción de la red será revisar la propuesta de Imcine, a quienes consideran su aliado, como comentó Mauricio: “Imcine está como bisagra: forma parte del gobierno, pero nos representa a los cineastas. Está en una situación de negociar todas las necesidades y propuestas que se están haciendo, con lo que el gobierno dice”. En el mismo sentido monetario, Mauricio comentó un factor del cine que lo diferencia de otras artes: “Las películas no las hace el dinero, las hace la gente. En Jalisco se ha demostrado que hay talento. Pero no es avaricia: el cine es una disciplina que para la producción sí requiere de muchos recursos, a diferencia de la poesía o la pintura. Necesitamos rentar equipo que es muy caro, en dólares. Eso cuesta dinero. No hablamos de recursos para usos suntuarios: se necesitan”. Como ejemplo del cine mexicano apoyado por el gobierno Mauricio citó “Los lobos”, cinta de Samuel Kishi que se estrenó y triunfó en Alemania este 2020.

Tanto Samuel Kishi como Ruvalcaba expresaron su deseo de que las mejoras a los modelos de apoyo federal al cine nacional sean para garantizar una pluralidad de voces y visiones, con oportunidades para el cine que conecte con los diversos grupos indígenas, además de equidad de género: “Queremos un cine plural, con nuestra idiosincrasia mexicana que tiene tantas voces y lenguas, queremos descentralizarlo”, finalizó Samuel.

