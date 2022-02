Fallece Rubén Fuentes, compositor de “La Bikina”, a los 95 años

La música mexicana está de luto por el fallecimiento del violinista, productor y compositor Rubén Fuentes Gassón, quien entre su gran legado musical está la creación de joyas icónicas del género vernáculo como: “La Bikina”, “Cien años”, “Sabes una cosa”, “El son de la negra”, entre muchas más.

La noticia fue dada a conocer ayer por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM). Rubén Fuentes murió en la Ciudad de México, tras pasar varios días internado en un hospital.

El próximo martes 15 de febrero, el jalisciense habría celebrado 96 años de edad, nació en 1926.

En recientes días trascendió que el compositor enfrentaba una situación delicada de salud, por lo que la comunidad artística se sumó a las plegarias por el mejoramiento del autor.

El artista, ganador de dos Latin Grammy y del Premio Jalisco en 1991, tiene en su repertorio más de 300 canciones, interpretadas por las más grandes estrellas: Pedro Infante, Luis Miguel, Javier Solís, Libertad Lamarque, José José, Amalia Mendoza “La Tariácuri”, Lucha Villa, Jorge Negrete y Julio Iglesias, entre otros.

Rubén Fuentes. El autor fue considerado por la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música como el mejor compositor popular en 1954, 1961 y 1964. Ilustración El Informador: L. Martínez

Originario de Ciudad Guzmán, Jalisco, comenzó sus estudios musicales con su padre, Agustín Fuentes, según destaca el sitio oficial del municipio (www.ciudadguzman.gob.mx). De hecho, en un artículo publicado por EL INFORMADOR en el 2014 con el título "Notas mexicanas" (https://bit.ly/3BdfQid), se expresa que su madre, Tommy Gassón, le heredó la enseñanza del piano y del violín. Cursó la secundaria y la preparatoria en Guadalajara, en donde continuó también con su formación en el ámbito de la música, puntualiza la SACM.

“No se puede hablar de música mexicana sin mencionar a Rubén Fuentes, quien con sensibilidad y talento plasmados en su obra ha cautivado al público y ha hecho una valiosa aportación a los géneros del bolero ranchero y moruno, a la canción romántica y al huapango pero, sobre todo, creó el mariachi sinfónico trasladando su sonido caporal al de las trompetas, la vihuela y el guitarrón, internacionalizando así la música de México en el mundo”, destaca la SACM.

Señala la misma organización que Rubén Fuentes a los 18 años ya tocaba el piano con Silvestre Vargas, otra reconocida personalidad de la música; y en 1944, se integró al Mariachi Vargas de Tecalitlán en la Ciudad de México, “primero como ejecutante, después como productor, arreglista y director musical, cargos que conservó -a excepción del de músico- cuando Mariano Rivera Conde, con quien consolidó una sólida relación laboral y de amistad, lo invitó a trabajar como su asistente en la disquera RCA Victor, en donde posteriormente fue nombrado director artístico”.

Las canciones de Rubén Fuentes son reconocidas y admiradas en el mundo entero, por ejemplo: “El carretero” y “El son de la negra”, entre otras más, como las icónicas que se pueden escuchar en las plazas de mariachis y eventos sociales, las cuales son “Que bonita es mi tierra” en coautoría con Mario Molina Montes y “¿Sabes una cosa?” escrita en colaboración con Manuel Lozano.

Un clásico infaltable es “Cien años”, tema que popularizó el icónico Pedro Infante. Esta es una de sus piezas más sonadas, la cual es una coautoría de Fuentes y Alberto Cervantes. Esta pieza es un himno del romanticismo ranchero que ha sido reversionado por figuras de la talla de: Thalía, Natalia Lafourcade, Pepe Aguilar, Selena, Vicente Fernández, Estela Núñez y Lucero, entre varios más. Como dato que comparte la SACM, Pedro Infante le grabó 44 de sus obras, donde también se incluyen “Cartas a Ufemia” y “Copa tras copa”.

"No se puede hablar de música mexicana sin men-cionar a Rubén Fuentes, quien con sensibilidad y talento plasmados en su obra ha cauti-vado al público y ha hecho una valiosa aportación a los géneros del bolero ranchero y moruno, a la canción romántica y al hua-pango".

- Sociedad de Autores y Compositores de México, (SACM)

Precursor de estrellas

La SACM también acota que cuando Marco Antonio Muñiz se inició como solista, interpretó grandes piezas de Fuentes como “Luz y sombra”, “Que murmuren” y “Escándalo”, tres canciones escritas en colaboración con Rafael Cárdenas de las más de 70 que le grabara el cantante mexicano.

Otra estrella es Miguel Aceves Mejía, a quien enseñó a cantar con falsete, según se comparte, él popularizó sus huapangos como “La verdolaga” y “Tres consejos”, ambos en coautoría con Alberto Cervantes y “La del rebozo blanco”, escrita en colaboración con Rafael Cárdenas. Incluso, se resalta que Alberto Vázquez hizo lo propio con “El pecador”, tema en coautoría con Mario Molina Montes. Esta canción también destacó en voz de Javier Solís.

Cabe agregar que Rubén fue musicalizador de los temas de José Alfredo Jiménez en la década de los años 50 y 60.

Además, el afamado compositor fue productor musical del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería de Jalisco, uno de los eventos culturales y musicales con más arraigo en nuestro Estado.

Distinciones

En el acta de cabildo del día 18 de octubre de 1967, Rubén Fuentes fue nombrado por el H. Ayuntamiento de Ciudad Guzmán, “Hijo Predilecto”. Además, el autor fue considerado por la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música como el mejor compositor popular en 1954, 1961 y 1964, así como el mejor arreglista de México en 1958 y 1959, refiere el municipio.

En 1991 la Orquesta Filarmónica de Jalisco, dirigida por José Guadalupe Flores, en compañía del Mariachi Vargas de Tecalitlán, ejecutó la Rapsodia Sinfónica con los temas más populares de Fuentes, quien recibió ese año el Premio Jalisco. También tiene el premio a la Trayectoria en 2008 por sus 50 años como compositor y la presea Gran Maestro en 2016.

Famosos lo despiden

La cantante Lucero compartió sus condolencias a la familia del compositor, al destacar una fotografía con él y dedicar un emotivo mensaje a su memoria y legado: “Siento en el alma la partida de nuestro gran maestro Rubén Fuentes, mi mentor, mi guía musical, un hombre excepcional. Qué orgullo compartir cinco álbumes producidos por ti maestro, las canciones que me hiciste para cantar… Eres por siempre una gloria de la música mexicana. ¡Vuela!”, expresó vía redes sociales.

El compositor y cantante Carlos Cuevas también resaltó el impacto cultural que marcó Rubén Fuentes: “QEPD nuestro querido y admirado Rubén Fuentes músico, arreglista, director y autor de muchos éxitos a nivel internacional. Abrazo fraterno y cariñoso para su familia y amigos”.

A través de Facebook, el cantautor Julio Preciado lamentó el deceso del gran compositor y violinista: “Un abrazo solidario a su familia. Recuerdo famosas composiciones de su autoría como lo son “La Bikina”, “Sabes una cosa”, “Cien años”, “Ni princesa ni esclava”, entre otras. Al maravilloso Mariachi Vargas de Tecalitlán que han perdido a su máximo director mis más sinceras condolencias. Descanse en Paz el Maestro”.

Por su parte, la cantante Alejandra Orozco publicó en su Facebook fotografías con el maestro Rubén Fuentes, además de compartir sus condolencias y un mensaje de agradecimiento hacia sus enseñanzas: “Mi corazón está muy triste por la partida de este mundo de Rubén Fuentes, para los que me conocen saben lo importante que fue él en mi carrera musical pero sobre todo en lo personal tuve la fortuna de tener una relación muy cercana con él y su familia. Me duele mucho saber que ya no estará físicamente pero se queda un gran legado musical, literal fue el padre Música Mexicana. Y en mi memoria quedarán siempre grabadas sus palabras, consejos, momentos vividos y su inigualable humor negro. Siempre pude decirle lo que significaba para mí y darle las gracias en todo momento. Isa, Luis Eduardo, Laura, Nelly, Fer, Bere y a toda la familia les mando un abrazo lleno de consuelo. Los quiero mucho”. Que en Paz descanse y que su legado dure por siempre”.

MQ