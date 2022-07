Facundo responde a las acusaciones de castings con poca ropa

Hace un par de días, el nombre de Facundo se convirtió en tendencia, luego de que circulara en redes sociales un video en el que aparentemente algunas personas del staff de su nuevo programa, "¿Cuál es el bueno?", pidieron a varias jóvenes que se despojaran de su ropa interior para poder entrar al casting y formar parte de la emisión.

Hasta el momento, el irreverente conductor se había mantenido en silencio; sin embargo en un reciente encuentro con los medios negó los señalamientos en su contra y dejó entrever que las imágenes que recorrieron todo el Internet podrían tratarse de un montaje.

"Yo creo que todo está desvirtuado por como le meten un voz en off. En realidad lo que se ve no es nada de lo que se oye en el video", dijo a su salida de las instalaciones de Televisa, empresa a la que regresa después de varios años.

Aunque no quiso dar más detalles, el también productor aseguró que por la poca calidad de la grabación, podría tratarse de cualquier cosa; así que no es algo que le quite el sueño; incluso señaló que "cada quien puede darle la interpretación que quiera", explicó.

¿Qué fue lo que pasó?

Un programa de YouTube reveló un video de un presunto casting que se realizó en Televisa para el nuevo proyecto de Facundo; según la información que dieron a conocer, al llamado acudieron varias jovencitas a quienes, a pesar de ser menores de edad, se le habría solicitado que se quitaran parte de su ropa íntima, aunque los motivos para hacerlo no fueron dados a conocer.

Las reacciones por parte de los usuarios no se han hecho esperar y, aunque muchos cuestionan a las chicas por acceder a este tipo de peticiones, también ha y quienes se pronunciaron en contra de la empresa, del propio conductor y del productor, Eduardo Suárez, por permitir este tipo de abusos.

Cabe destara que pese a las palabras de Facundo, ni la producción del programa ni Televisa han salido a aclarar o desmentir esta situación.

MF