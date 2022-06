Televisa: ¿Facundo regresa a la televisora? Esto sabemos

Durante la mañana de este día, el conductor Facundo sorprendió a todos con una noticia, ya que anunció su regreso a Televisa después de haberse ausentado cinco años de la empresa e irse con la competencia Tv Azteca.

El famoso ex conductor de "Incógnito" regresó a su antigua empresa, en donde será el conductor de un nuevo programa llamado, "¿Cuál es el bueno?", por lo que se espera que tenga una buena respuesta por parte del público.

Fue a través del programa "Hoy" donde se dio a conocer la incorporación de Facundo, y frente a las cámaras, Facundo dijo haberse emocionado por estar de regreso.

“Sí me emocioné mucho, sí me daba mucho gusto, pero lo escondía para poder negociar una buena lana y hacerme el que no estaba emocionado de regresar, pero por dentro ya estaba así de ‘ojalá se arme’”, mencionó.

Facundo habla sobre el nuevo programa

Facundo mencionó algunos detalles del programa y que además existe la libertad para hacer muchas cosas.

“Hay mucha libertad de hacer cosas, sí hay como unas reglas de un concurso, pero todo lo que pasa en medio va sucediendo de acuerdo a los invitados a mí y a los farsantes, entonces da mucho espacio para pasarla bien”, dijo Facundo.

El conductor recibió algunas críticas por sus acciones a su edad, por lo que se defendió de los comentarios por parte de las personas.

“Me siento como ‘el joven de los viejos’, porque hay toda una generación arriba de mí que la sigue rompiendo en la televisión, o sea, el Negro Araiza está más ruco que yo, el Burro Van Rankin es más ruco que yo y ya”, dijo.

MF