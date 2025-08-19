Martes, 19 de Agosto 2025

Expo Caballero Oscuro 2025: fecha para el evento gratuito de Batman en CDMX

La Expo Caballero Oscuro 2025 llega a CDMX esta semana con cine, música en vivo, talleres y sorpresas para los fans de Batman

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Si eres amante del universo de DC, no te puedes perder la Expo Caballero Oscuro 2025. Facebook/@Alcaldía Gustavo A. Madero/ESPECIAL

¡Atención todos los amantes del universo DC! La Ciudad de México les tiene preparada una sorpresa fascinante que no querrán perderse. Este mes la capital será la sede de la Expo Caballero Oscuro 2025.

Si eres fanático de la música, el cine y de la buena convivencia este lugar es para ti, ya que aquí podrás encontrar miles de actividades, conciertos y más cosas inspiradas en el icónico personaje de Batman.

El evento se llevará a cabo el domingo 24 de agosto a las 10:00 a.m., en el Centro Cultural Futurama ubicado en Otavalo #7 esquina Av. I.P.N. en la Colonia Lindavista.

La Expo Caballero Oscuro contará con la presencia de algunas bandas musicales, por lo que habrá música en vivo, además de videojuegos, talleres de manualidades y lo mejor es que pueden asistir tanto chicos como grandes.

Asimismo, durante la semana del 18 al 23 de agosto, en este mismo recinto se proyectarán algunas de las películas del mundo DC más populares.

Cartelera Expo Caballero Oscuro

  • 18 de agosto – 17:00 horas: Batman inicia
  • 19 de agosto – 17:00 horas: Batman, el caballero de la noche
  • 20 de agosto – 17:00 horas: Batman, el caballero de la noche asciende
  • 21 de agosto – 17:00 horas: Batman vs Superman
  • 22 de agosto – 17:00 horas: The Batman
  • 23 de agosto – 13:00 horas: The Flash
  • 23 de agosto – 16:00 horas: La liga de la justicia

La organización del evento reveló que habrá muchas sorpresas más y una de ellas será la participación de Jesse Conde, la voz del Joker en Batman (1989).

La entrada es totalmente gratuita y no requiere de reservación o agenda previa, por lo que todos los fanáticos de Batman podrán disfrutar de esta experiencia sin mayores complicaciones.

Facebook/@Alcaldía Gustavo A. Madero  
