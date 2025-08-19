Martes, 19 de Agosto 2025

Bella Thorne genera críticas por pedirle matrimonio a su novio: Esto dijo

En redes, la ex estrella de Disney presume por todo lo alto su relación con su pareja

Bella Thorne responde a críticas por pedirle matrimonio a su novio. ESPECIAL / IG / @bellathorne

El acto de amor de Bella Thorne divide opiniones en redes sociales, pues la actriz y exestrella Disney se hincó para pedirle matrimonio a su novio Mark Emms. Lo hizo, asegura, como un acto de reciprocidad, pues él ya le había pedido matrimonio en 2023 con un anillo de diamante talla esmeralda de más de 10 quilates.

Thorne compartió el emotivo momento en sus redes sociales: "Hace tres años nos conocimos, un año después me propuso matrimonio. Ahora un año después, yo también", escribió para acompañar el video en el que se observa que la actriz decoró el lugar de una manera muy romántica, con flores, globos y velas.

Las críticas por lo que hizo Bella inundaron su publicación con comentarios como: "Por eso los hombres de hoy son unos princesos, por mujeres que hacen esto". "Ni en mis peores ovulaciones". "Preferiría comer vidrio".

Bella Thorne responde a críticas

Bella Thorne respondió a las críticas a través de sus Instagram Stories: "¡Los comentarios en mi publicación son divertidísimos!", escribió sobre una foto de su prometido y su perro.

Bella Thorne y Mark Emms se conocieron en agosto de 2022 durante la fiesta de cumpleaños de la modelo Cara Delevingne en Ibiza. Se dice que la pareja vivió un amor a primera vista y un mes después confirmaron su romance en Mykonos, Grecia.

En redes, Bella presume por todo lo alto su relación con Mark Emms, un productor y empresario fundador de Emms Productions y Eastern Road Films.

Thorne ha dejado ver en entrevistas su interés por tener una boda en el campo, en una mansión del Reino Unido, y entre sus opciones de vestido de novia están firmas como Dior y Schiaparelli.

