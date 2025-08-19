Como parte de una iniciativa para mejorar las calles de la Ciudad de México, el Gobierno capitalino anunció el relanzamiento de un mega programa que busca atender los baches en las 217 vialidades primarias de la capital en un máximo de 48 horas.

Para llevar a cabo esta hazaña, las autoridades de la CDMX solicitaron la ayuda de la ciudadanía para denunciar los hoyos o desigualdades en el pavimento de calles, carreteras o caminos.

Te puede interesar: CDMX aprueba custodia compartida de mascotas en divorcios

¿Cómo puedes denunciar un bache?

Para denunciar un bache, es necesario llamar al *0311 del Locatel, luego marcar el número 4 para ser contactado con un operador.

Según pudo constatar este diario, el operador solicitará el nombre completo del denunciante, el código postal de su vivienda, correo y teléfono celular para iniciar con el reporte.

Luego, hay que especificar en qué vialidad primaria se encuentra este bache, así como en qué intersección o a qué altura está; así como colonia y alcaldía , por lo que es importante ubicarlo muy bien.

Una vez dadas estas especificaciones, continuará la evidencia fotográfica: para el reporte se solicitarán hasta tres fotografías del bache a atender.

Estas evidencias habrá que mandarlas vía WhatsApp al 5550078967, con las iniciales del denunciante, un guión y la palabra Baches.

También puedes leer: IMSS-Bienestar: Arrancan Las Rutas de la Salud en 23 estados

Automáticamente será generado el folio SUAC con la especificación del bache al correo electrónico proporcionado, asegurando que "Gracias por confiar en SUAC. En 24 horas máximo, asignaremos tu reporte a la autoridad responsable de atenderlo".

Sin embargo, es importante aclarar que el proceso dura en promedio 20 minutos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP