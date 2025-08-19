Hoy No Circula miércoles 20 de agosto de 2025: Autos que descansan en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula limita la circulación de los autos en función del último dígito de la placa y el color del engomado, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Según el informe más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (CDMX), con corte a las 16:00 horas, la calidad del aire en la capital del país y la zona conurbada es mala, por lo que existen condiciones para que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) active la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula.

Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se han implementado ninguna medida al respecto, por ello el próximo miércoles 20 de agosto de este 2025 el programa Hoy No Circula aplica de forma habitual para los siguientes autos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex):

Automóviles con holograma 1 y 2.

Que tengan engomado color rojo y que el último dígito de sus placas termine en 3 y 4.

Carros foráneos con terminación de placas 3 y 4.

Mientras que los autos con los hologramas 00 y 0 están exentos de las limitaciones establecidas en el programa, así como los vehículos eléctricos e híbridos.

¿Cuál es el horario del Hoy No Circula?

Para que mañana puedas tomar tus precauciones, te recordamos que el horario del Hoy No Circula es desde las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche, sin embargo, para los automóviles con placas foráneas, la restricción será de 5:00 a 11:00 horas.

¿Dónde se aplica el Hoy No Circula?

A partir del pasado mes de julio de 2025, el programa se amplió con la inclusión de nuevos municipios del Estado de México.

Ciudad de México

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa de Morelos

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Estado de México

Almoloya de Juárez - Valle de Toluca

Calimaya - Valle de Toluca

Chapultepec - Valle de Toluca

Lerma - Valle de Toluca

Metepec - Valle de Toluca

Mexicaltzingo - Valle de Toluca

Ocoyoacac - Valle de Toluca

Otzolotepec - Valle de Toluca

Rayón - Valle de Toluca

San Antonio la Isla - Valle de Toluca

San Mateo Atenco - Valle de Toluca

Temoaya - Valle de Toluca

Tenango del Valle - Valle de Toluca

Toluca - Valle de Toluca

Xonacatlán - Valle de Toluca

Zinacantepec - Valle de Toluca

Almoloya del Río - Valle de Santiago Tianguistenco

Atizapán - Valle de Santiago Tianguistenco

Capulhuac - Valle de Santiago Tianguistenco

Texcalyacac - Valle de Santiago Tianguistenco - Valle de Santiago Tianguistenco

Santiago Tianguistenco - Valle de Santiago Tianguistenco

Xalatlaco - Valle de Santiago Tianguistenco

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalneplantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

