Licencia permanente CDMX: ¿Quiénes pueden tramitarla sin hacer examen?

Si conduces en la Ciudad de México y aún no cuentas con tu licencia permanente, ya puedes realizar el trámite para obtenerla

La Ciudad de México activó la modalidad para que las personas interesadas obtengan su licencia de conducir permanente. Canva/ESPECIAL

Con el fin de evitar la saturación en las dependencias públicas de la Ciudad de México, el Gobierno capitalino reactivó la campaña —inactiva desde 2007— que permite tramitar la licencia de conducir permanente.

Los interesados que no tengan sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos, ni hayan estado involucrados en hechos de tránsito ocasionados por negligencia, pueden agendar una cita para solicitar su licencia en los módulos de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

No obstante, se requiere aprobar un examen teórico digital con 20 preguntas seleccionadas al azar de un banco de más de 200 reactivos. La calificación mínima aprobatoria es de 8, por lo que se deben responder correctamente al menos 16 preguntas.

Sin embargo, existe un grupo de personas que pueden tramitar su licencia permanente sin presentar el examen.

De acuerdo con la Semovi, todos aquellos que ya cuenten con una licencia de conducir tipo A emitida en la CDMX están exentos del examen sobre el Reglamento de Tránsito y la Ley de Movilidad.

Requisitos para personas con licencia tipo A

  • Identificación oficial vigente
  • Comprobante de domicilio actual
  • Pago de mil 500 MXN

¿Cómo sacar tu licencia permanente sin examen?

En línea

  • Ingresa al portal con tu Llave CDMX.
  • Da clic en “Nuevo trámite” y selecciona que ya cuentas con licencia Tipo A.
  • Sube tus documentos.
  • Genera tu línea de captura y realiza el pago (en línea o en centros autorizados).
  • Espera 72 horas para que se refleje el pago.

Desde la App CDMX

  • Descarga o abre la aplicación en tu celular.
  • Ingresa tu número de licencia Tipo A.
  • Genera la línea de captura.
  • Selecciona fecha y hora para recoger tu licencia o guárdala directamente en formato digital desde la app.

En cambio, las personas que nunca hayan tramitado una licencia tipo A en la Ciudad de México o que la soliciten por primera vez, deberán presentar y aprobar el examen teórico.

