Doris del Moral, una de las atletas más destacadas del equipo “Héroes”, fue la eliminada este fin de semana en “Exatlón México” tras rechazar la medalla de Casandra Ascencio.

Del Moral se enfrentó a su compañera, la tapatía Evelyn Guijardo, con quien perdió su última vida en el circuito y tuvo que decirle adiós a las playas y tierras de “Exatlón”. Así, el equipo “Héroes” se queda con sólo cinco miembros rumbo a la final.

Evelyn se mostró más ágil durante la primera etapa del circuito, sin embargo, Doris del Moral le complicó su victoria en la última etapa al ganarle en el segundo y tercer enfrentamiento de “Exatlón México”.

El encuentro se definió con una emocionante batalla cuando la tapatía y la tabasqueña tenían una sola vida cada una; a favor de Evelyn, quien atinó el aro antes que Del Moral, la eliminación de este domingo se cerró.

DORIS POWER es la eliminada de la semana del EXATLÓN, el equipo azul pierde a una grande. ¡Gracias por todo, DORIS! ��☹️#ContraLaEliminación ���� pic.twitter.com/anKZavToQ7 — Exatlón México (@ExatlonMx) March 8, 2021

Exatlón México: Doris del Moral se despide de la competencia

“Quería dar el mejor espectáculo que se podía haber dado”, dijo Doris. “Sabía que iba contra una excelente tiradora (...) Tenía que dejarlo todo. No había posibilidades de rendirme, de no luchar, de no insistir en los tiros”.

Del Moral, triste por su partida, agregó que su estancia en la cuarta temporada de “Exatlón México” cambió su vida.

“Te quiero agradecer a ti, Rosique, porque eres una inspiración para mí”, agregó la tabasqueña. “Te quiero con todo mi corazón”.

Tras 16 carreras, Del Moral dejó a su “familia”, el equipo “Héroes”, incluyendo a Antonio Rosique. “Te quedas para siempre en el corazón de ´Exatlón´”, destacó Rosique.

Con 12 atletas en total, “Exatlón México” se acerca a la semana final de la competencia “Titanes vs Héroes”. Este domingo, el marcador de supervivencia está a favor de los rojos con 10-7.

Exatlón México ¿Quién sigue en la competencia?

“Titanes”

Jazmin Hernández Carmelita Correa Heliud Pulido Mati Álvarez Patricio Araujo Zudikey Rodríguez Aristeo Cázares

“Héroes”

Dan Noyola Christian Anguiano Casandra Ascencio Javier Márquez Evelyn Guijarro

