Este miércoles Ernesto Cázares, ex atleta y campeón de la primera temporada de “Exatlón México”, vivió un momento incómodo cuando elementos del Ejército Mexicano lo detuvieron por error mientras se compraba una pizza.

Mi etapa de delincuente ya pasó

De acuerdo a lo que Cázares relató en redes sociales, fue interceptado por los elementos del ejército porque sus características físicas coincidían con el retrato de un hombre que presuntamente cometió un asalto, así que le pidieron salir del establecimiento y mostrara su identificación.

“Se me hace de muy mal gusto que me hablen así cuando yo sé que no hice nada”, lamentó Cázares.

Ernesto dijo que los elementos “le faltaron al respeto” al pedirles a él y a sus amigos que salieran del establecimiento.

Momentos más tarde y ya más calmado, Ernesto Cázares subió otro video en su cuenta de Instagram para contar lo que sucedió.

“El que nada debe, nada teme, ¿verdad?”, bromeó el atleta. “Mi etapa de delincuente ya pasó”.

Ernesto Cázares en "Exatlón México"

Cázares salió por segunda vez de las tierras de “Exatlón México” a mediados de enero tras perder en el duelo de eliminación.

Formaba parte del equipo “Héroes” y fue campeón de “Exatlón México” en la primera temporada.

AC