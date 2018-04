Ex de la Academia denuncia fraude en "Enamorándonos"

La emisión del pasado 5 de enero de "Enamorándonos" no tuvo un final tan feliz como pretende cada programa. Fabricio Martínez Vargas, quien desea darse a conocer como Fabrizio Presley ex integrante de "La Academia", fue "bateado" al presentarse como "amoroso" de una de las integrantes. Este bateo podría costarle ahora a la producción la cantidad de 350 mil pesos.

Fabrizio, quien confiesa que la idea de ir a encontrar el amor fue lo que lo motivó para asistir, se llevó una gran decepción ante la experiencia de ser partícipe en este programa que ha quedado bajo la dirección de Alejandro Esquivel tras la salida de Magda Rodríguez.

Para el ex académico, el ser eliminado en el primer intento le causó sorpresa e indignación debido a que no fue lo que le prometieron cuando lo invitaron a participar. "Me dijeron que me iban a presentar a otros productores, primero iba a entrar como flechado y luego como amoroso, me iban a dar llamados más seguido y luego más programas. Aquí todo está armado, aquí todo es un show".

"Yo no estoy tratando de sacarle una lana a TV Azteca, si hubiera sido así desde cuando ya los hubiera demandado, lo que quiero es que la gente se entere que ese programa es un fraude y no se deje engañar".

Argumenta que recibió una llamada a finales de enero por parte de la encargada de coordinar el talento de apellido Goretti, quien le prometió que además de formar parte del casting, le pagarían diez mil pesos por su participación. Al no cumplir con esto ahora demanda por la cantidad de 350 mil pesos y exige una disculpa en público y de ser posible, él estar presente.

Artemio Sánchez Reyes, manager del cantante, menciona que "le habían prometido que se iba a quedar como dos o tres semanas, que lo iban a meter de amoroso y como el ex académico que se quiere enamorar, pero nada más fue puro cuento, nada más querían llenar un hueco de alguien".

Ahora, afectado por el hecho, Fabrizio decidió tomar acciones legales contra Goretti y la producción de "Enamorándonos" argumentando fraude e incumplimiento de contrato, pese a que en el contrato que él aceptó firmar no venía estipulado que se le pagaría tal dinero y menciona que además, aún usaban el nombre de Magda Rodríguez en varias de sus cláusulas.

"Yo le dije que no me interesaba, pero yo ya estaba ahí por el interés de los 10 mil pesos pero caí en la sorpresa de que tampoco estaba Magda Rodríguez" con quien dice, mantiene una gran amistad.

"Ansioso yo quería saludarla, es otra de las razones por las que fui al programa porque es una amistad que tengo de hace tiempo con ella".

Por otro lado, el trato que recibió tras bastidores lo dejó indignado: "Nos citaron desde temprano y nunca ofrecieron alimentos y cuando los trajeron una persona de la producción dijo: ahí está, perros, coman".

"Ya estando ahí me enteré que había puras teiboleras, strippers, gente que ya había sido flechado y volvían con pelucas y volvían a ir. Me enteré que es un programa que está sumamente arreglado".

Esta no es la primera vez que tiene malas experiencias con la televisora mexicana. En el año 2000 tras su salida del reality musical, perdió varios artículos personales que no le devolvieron; en el 2009 acusó al entonces mánager Paco Lalas de ofrecerle favores sexuales a cambio de presentaciones en programas y un año después, pidió reintegrarse a la nueva emisión de "La Academia" y fue rechazado, aun así, decidió regresar y esta vez a "Enamorándonos".

Ante el cuestionamiento del porqué ha vuelto a la televisora pese a estas malas experiencias atribuye su decisión a la amistad que dice mantener con el presidente de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, quien dice, le brindó oportunidades tras su salida de "La Academia". "Yo sabía que tenía esa ayuda del señor Ricardo que nunca perderé".

Como parte del fraude que argumenta, también le cambiaron la persona que le interesaba: "Yo iba por Serrath, pero me dijeron que no, Goretti me dijo 'Aquí ya todo está armado. Si quieres vas a ir por Popotitos, te conviene, te voy a dar diez mil pesos', me los ofreció porque vio que yo ya me había desanimado.

"Ya me habían cambiado a la persona con la que yo iba, que en vez de Serrath iba con la Popotitos y dije, pues me va a decir que sí, está arreglado, entonces me batea y digo 'otra vergüenza más aquí en televisión abierta' ".

Hace una semana su mánager recibió una llamada de parte de una de las reporteras de La Resolana para invitar a Fabrizio a un especial de "Los fracasados de La Academia", pero ante el rechazo de pagarle, Presley decidió no ir.

Ahora, el programa se enfrenta a una demanda que dio a luz el pasado 3 de marzo y sólo están esperando la respuesta para darle seguimiento y de ser posible negociar, ya que ni su mánager ni él dudan en regresar a participar en algún proyecto de la televisora: "Posiblemente sí, porque todo cambia, si hay un buen ofrecimiento y si todo sale bien como yo espero, probablemente".