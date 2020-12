Eugenio Derbez bromea y comparte video "tocándose"

Eugenio Derbez aprovechó el momento y compartió un video en sus redes sociales donde aparece “tocándose”, afirmando que lo “hackearon”.

"Intentaron extorsionarme”, dijo Debez. "Ya lo hablé con mis abogados y prefiero ser yo quien lo publique".

Me molesta muchísimo esta violación a mi intimidad

Fue por ello que varias personas, desde fans hasta comunicadores y compañeros de trabajo del comediante, quedaron a la expectativa del anuncio que daría el esposo de Alessandra Rosaldo.

"Quiero informarles que hace unos días intentaron extorsionarme con un video que robaron de mi computadora hace varios años en donde aparezco, según esto, tocándome", dijo en el comunicado publicado.

"Me molesta muchísimo esta violación a mi intimidad, más aún que intenten extorsionarme, por lo cual he decidido publicar yo este video", escribió previo a mostrar el polémico material. Cuando los usuarios de redes sociales pudieron ver el video privado del comediante, varios se carcajearon e incluso le hicieron bromas, como un usuario que le escribió "hasta hacías bizcos mientras te tocabas", a lo que Eugenio Derbez contestó: "Me agarraste con las manos en la chapa".

Víctor Trujillo también le escribió un comentario y le mandó un abrazo solidario, a la vez que dijo que para todo hay momentos y que rapidito se atendió. "Exacto, hermanito, tuve atención personalizada", le respondió el actor.

La última persona que pasó por un momento incómodo debido a la difusión de un video íntimo fue el actor Gabriel Soto, quien pidió discreción por su familia.

AC