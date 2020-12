El regalo navideño que sorprendió a Aislinn Derbez

La Navidad ya llegó y Santa Claus ya pasó por todas las casas, incluyendo la de los Derbez. Fue así que esta mañana los miembros de la familia, en especial Aislinn Derbez, compartieron los detalles de cómo fue abrir los regalos y también presumieron aquello que recibieron.

Un caballito de juguete fue lo que recibió la pequeña Kailani, quien disfrazada de un pequeño elfo se subió a su regalo y paseó un poco sobre su potro. No obstante, quien se llevó lo mejor fue su mamá, Aislinn, quien se quedó sorprendida desde que Eugenio Derbez puso frente a ella lo que ella denominó como "de los mejores regalos de Navidad que ha recibido".

"Este es el regalo que papá eligió para Ais, es de los tres", aseguró Alessandra Rosaldo al momento que Eugenio acercó un objeto ante la cámara.

Sobre el regalo, el actor confesó que su hija tiene una "maceta horrorosa que siempre que la veo en tu casa te digo 'ya tírala'". Fue así como dio con la forma de animar a la también actriz a deshacerse de la que tiene, supliéndola con una maceta nueva.

"Oigan, de verdad, creo que es de los mejores regalos de Navidad que he recibido. Está hermosa, gracias papá", fue lo que dijo Aislinn Derbez, afirmando que su padre realmente la entiende.

"Mi papá me conoce muy bien. Papá, gracias. Me sirve también para hacerme mis baños de tina", fueron otras de las palabras que dijo Aislinn, y no tardó en hacer caso, pues a la siguiente historia de Instagram se puede apreciar la forma en que ella se metía en su regalo de Navidad, como si estuviera lista para tomarse una ducha.

