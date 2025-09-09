Si vas a alguno de los shows de Oasis en el Estadio GNP Seguros, este viernes 12 y sábado 13 de septiembre, es importante que tomes en cuenta los objetos permitidos y prohibidos para evitar imprevistos.Miles de fans del britpop se reunirán para corear clásicos como "Talk Tonight", "Supersonic" y "Rock ’n’ Roll Star".De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC), puedes ingresar con:Mochilas y bolsas:No se permite el acceso con:Tampoco están permitidas: mochilas voluminosas, bolsas de mandado, tote bags grandes, fundas de cámara o bolsas mesh.Recuerda cumplir con las reglas; te permitirá disfrutar el concierto de Oasis sin problemas, ya que, en caso de no atender, se te puede negar la entrada.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL