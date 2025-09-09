Si vas a alguno de los shows de Oasis en el Estadio GNP Seguros, este viernes 12 y sábado 13 de septiembre, es importante que tomes en cuenta los objetos permitidos y prohibidos para evitar imprevistos.

Miles de fans del britpop se reunirán para corear clásicos como "Talk Tonight", "Supersonic" y "Rock ’n’ Roll Star".

¿Qué objetos están permitidos en Estadio GNP Seguros?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC), puedes ingresar con:

Lentes de sol

Baterías externas para celulares

Tapones para oídos

Toallas sanitarias y tampones (en empaque individual cerrado)

Medicamentos con receta médica

Binoculares sin láser (sujetos a revisión)

Maquillaje en polvo

Sombreros o gorras

Gel antibacterial (máx. 100 ml)

Cámaras no profesionales (instantáneas o desechables)

Banderas sin asta (máximo 1 metro de largo)

Bloqueador solar (máx. 100 ml)

Mochilas y bolsas:

Deben medir máximo 10 x 15 x 30 cm

Preferentemente transparentes

Se permiten bolsas pequeñas de mano, bolsas ziploc y cangureras de máximo 11 x 16 cm

¿Qué objetos están prohibidos?

No se permite el acceso con:

Cámaras profesionales y accesorios

Equipo de grabación profesional (video o audio)

Pilas sueltas (solo se aceptan baterías externas para celular)

Dispositivos electrónicos grandes (laptops, iPads, tabletas, lectores)

Ropa, disfraces o artículos que obstruyan la vista

Cigarrillos, vapes o encendedores

Comida y bebidas

Paraguas o sombrillas

Drogas o sustancias ilegales

Rayos láser o luces químicas

Medicamentos de venta libre

Armas, aerosoles o drones

Cadenas largas o joyería con picos

Tampoco están permitidas: mochilas voluminosas, bolsas de mandado, tote bags grandes, fundas de cámara o bolsas mesh.

Recuerda cumplir con las reglas; te permitirá disfrutar el concierto de Oasis sin problemas, ya que, en caso de no atender, se te puede negar la entrada.

