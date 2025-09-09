Martes, 09 de Septiembre 2025

Objetos que SÍ y que NO pueden pasar al Estadio GNP Seguros en conciertos

En caso de no atender las reglas, se te puede negar la entrada

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Qué si y qué no puede pasar al Estadio GNP Seguros en los conciertos. EL INFORMADOR / EFE / ARCHIVO

Si vas a alguno de los shows de Oasis en el Estadio GNP Seguros, este viernes 12 y sábado 13 de septiembre, es importante que tomes en cuenta los objetos permitidos y prohibidos para evitar imprevistos.

Miles de fans del britpop se reunirán para corear clásicos como "Talk Tonight", "Supersonic" y "Rock ’n’ Roll Star".

¿Qué objetos están permitidos en Estadio GNP Seguros?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC), puedes ingresar con:

  • Lentes de sol
  • Baterías externas para celulares
  • Tapones para oídos
  • Toallas sanitarias y tampones (en empaque individual cerrado)
  • Medicamentos con receta médica
  • Binoculares sin láser (sujetos a revisión)
  • Maquillaje en polvo
  • Sombreros o gorras
  • Gel antibacterial (máx. 100 ml)
  • Cámaras no profesionales (instantáneas o desechables)
  • Banderas sin asta (máximo 1 metro de largo)
  • Bloqueador solar (máx. 100 ml)

Mochilas y bolsas:

  • Deben medir máximo 10 x 15 x 30 cm
  • Preferentemente transparentes
  • Se permiten bolsas pequeñas de mano, bolsas ziploc y cangureras de máximo 11 x 16 cm

¿Qué objetos están prohibidos?

No se permite el acceso con:

  • Cámaras profesionales y accesorios
  • Equipo de grabación profesional (video o audio)
  • Pilas sueltas (solo se aceptan baterías externas para celular)
  • Dispositivos electrónicos grandes (laptops, iPads, tabletas, lectores)
  • Ropa, disfraces o artículos que obstruyan la vista
  • Cigarrillos, vapes o encendedores
  • Comida y bebidas
  • Paraguas o sombrillas
  • Drogas o sustancias ilegales
  • Rayos láser o luces químicas
  • Medicamentos de venta libre
  • Armas, aerosoles o drones
  • Cadenas largas o joyería con picos

Tampoco están permitidas: mochilas voluminosas, bolsas de mandado, tote bags grandes, fundas de cámara o bolsas mesh.

Recuerda cumplir con las reglas; te permitirá disfrutar el concierto de Oasis sin problemas, ya que, en caso de no atender, se te puede negar la entrada.

