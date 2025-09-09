Top 10 de las películas más vistas de la semana en Netflix México

Netflix, una de las plataformas de streaming más populares del mundo, se ha ganado un lugar destacado gracias a su enorme base de usuarios y a su extenso catálogo de series y películas, el cual se renueva constantemente para mantenerse al día con las preferencias del público.

Para ayudar a sus suscriptores a encontrar qué ver, la plataforma ofrece una gran variedad de contenidos y publica cada semana un ranking con las películas más vistas en cada país.

A continuación, te mostramos el Top 10 de las películas más populares en Netflix México.

Las Guerras K-Pop

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales. Ahora, deberán enfrentar al adversario más formidable que han encontrado jamás: una irresistible banda musical de chicos que son demonios encubiertos.

La Mujer del Rey

En la década de 1820, una curtida general entrena a una nueva generación de guerreras para proteger su reino de un poderoso enemigo.

NETFLIX

Número Desconocido: Un Escándalo de Ciberacoso Escolar

Mensajes vulgares y burlones llenan los teléfonos de una adolescente y su novio. ¿Quién los envía y por qué? Este documental lleno de giros revela la impactante respuesta.

El Club del Crimen de los Jueves

Un grupo detectivesco de jubilados que ama resolver casos antiguos se ve envuelto en un verdadero homicidio en esta divertida aventura criminal basada en una novela.

Los Desenredos del Amor

Una adolescente enamorada busca conquistar al galán de la escuela alisándose el pelo, hasta que un estudiante recién llegado de Seúl lo cambia todo.

Un Hombre Abandonado

Tras cumplir una condena en prisión por un crimen de su hermano, un hombre se reencuentra con su familia, y el rencor se transforma en sanación cuando conoce a su sobrina.

Rápido y Furioso

En esta entrega de la saga de carreras de velocidad, el fugitivo Dom Toretto se une a su némesis Brian O'Conner para enfrentar a un enemigo en común.

NETFLIX

PAW Patrol: La Pleícula

No hay ciudades demasiado grandes ni ladridos demasiado pequeños! Ryder y los intrépidos cachorros enfrentan al ambicioso alcalde Humdinger cuando se apodera de ciudad aventura.

NETFLIX

Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw

El agente estadounidense Luke Hobbs llega a Inglaterra para detener una amenaza biológica letal, pero se ve forzado a trabajar con su némesis: el mercenario Deckard Shaw.

NETFLIX

Chicuarotes

Hasta ahora, cometían delitos menores. Pero, cansados de vivir en la pobreza, dos adolescentes de ciudad de México deciden algo más arriesgado para sacar más provecho.

NETFLIX

Netflix continúa actualizando su catálogo para ofrecer contenido que se adapte a los gustos y preferencias de su audiencia en México, por lo tanto, este listado refleja la diversidad de géneros y temáticas que los espectadores mexicanos prefieren, desde emocionantes aventuras y comedias animadas hasta entrañables historias de amor.

YC