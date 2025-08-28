Así será el nuevo esposo de Shakira, según Mhoni Vidente

Aprovechando el tour histórico que ha agendado Shakira en México, Mhoni Vidente echó las cartas del tarot sobre la mesa para dilucidar el futuro romántico de la cantante colombiana y estrella de pop mundial.

Lo primero que descartaron las cartas es la supuesta reconciliación con Antonio de la Rúa. Rumores colocaban a Shakira de regreso en su relación de noviazgo de 11 años; "agua pasada no hace molino, eso ya pasó, nada más se saludaron y platicaron de los hijos de ella que ahora están en Miami”, dijo Mhoni.

No obstante, las cosas no van a permanecer sin movimiento en el rubro romántico para Shakira. No obstante, la pitonisa derrumbó otro rumor en torno a la cantante. Si bien se ha vinculado a Shakira con el actor Lucien Laviscount a partir del video de "Puntería", Mhoni dijo tajante que su destino está en otro lado.

Entonces, ¿Cómo vas a ser el nuevo esposo de Shakira?

"Ella se va a quedar con un deportista, ni siquiera con un político; su amor será de un deportista" dijo la vidente, aunque no se animó a establecer un nombre. Luego de su rompimiento con Piqué, a Shakira se le ha vinculado con un par de deportistas. En etapas distintas se le vio públicamente junto al basquetbolista estadounidense Jimmy Butler y junto al piloto británico de la Fórmula 1 Lewis Hamilton. Sin embargo, ninguna de las relaciones se confirmó y la cantante colombiana permanece, al menos para el ojo público, soltera.

