Durante la grabación de El diablo viste a la moda 2, Anne Hathaway se convirtió en tendencia en redes sociales, aunque esta vez no fue por su actuación, sino por un percance ocurrido mientras interpretaba nuevamente a Andy Sachs.

La producción de la secuela se lleva a cabo en plena vía pública en la ciudad de Nueva York, sin limitaciones de acceso, lo que permite que curiosos y admiradores presencien de cerca las escenas. Esta apertura ha generado gran expectativa entre los seguidores, quienes además fueron testigos del incidente.

El accidente con los tacones

En distintos videos que circularon en plataformas digitales, se observa a la actriz sufrir una caída provocada por la rotura del tacón de uno de sus zapatos. Tras desplomarse, tanto parte del equipo de rodaje como los espectadores mostraron preocupación al verla en el suelo.

El percance generó dudas entre los presentes, pues aunque el tropiezo fue auténtico, algunos pensaron que podía tratarse de un recurso planeado para la secuencia.

La reacción de Hathaway

La situación se aclaró rápidamente gracias a la actitud de la propia Hathaway. La actriz sorprendió al levantarse con naturalidad, sonreír y asegurar que se encontraba en perfectas condiciones, lo que tranquilizó tanto al público como al personal de producción.

Posteriormente, la escena fue repetida, confirmando que la caída no estaba contemplada en el guion.

