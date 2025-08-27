El mundo swiftie está de fiesta, ya que este martes la cantante y compositora Taylor Swift anunció a través de sus redes sociales su compromiso con el jugador de futbol americano, Travis Kelce.No pasó mucho tiempo para que la publicación en su cuenta de Instagram explotara y rápidamente acumulara millones de interacciones, muchas de ellas haciendo referencia al atuendo que Taylor eligió para este día tan especial.Para su pedida de mano, Taylor optó por portar un vestido de rayas grises y blancas con corte midi, cintura estilo peplum, confeccionado en seda y nailon, de la firma estadounidense Ralph Lauren.El vestido, modelo Striped Silk-Blend Dress, tiene un precio de 398 dólares, lo que equivale a unos 7 mil 426 pesos mexicanos, según el tipo de cambio.Fuentes aseguran que el vestido se agotó tan solo 20 minutos después de que Taylor Swift publicara las fotografías de su compromiso en redes, lo que demuestra que todo lo que la cantante usa se convierte en tendencia.Sin embargo, otros medios aseguran que fue cuestión de 24 horas después del anunció para que se agotara completamente en todo el mundo. Para acompañarlo, Swift eligió un par de sandalias de Louis Vuitton, bastante sencillas y minimalistas, en color marrón, con un costo estimado entre 20 mil y 30 mil pesos mexicanos.En cuanto a joyería, en su muñeca se dejó ver un reloj dorado de la prestigiosa firma Cartier con una corona de diamantes. Dicha pieza tiene un costo de 32 mil 200 dólares, es decir, cerca de 600 mil pesos mexicanos. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP