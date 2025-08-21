La actriz mexicana, Erika Buenfil, publicó un video a través de su cuenta oficial de TikTok, en el que relata su más reciente incidente en el centro comercial Mítikah , ubicado en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

A pesar de haberse publicado en la madrugada de este jueves 21 de agosto, el video se viralizó rápidamente y ya cuenta con más de medio millón de vistas, y decenas de miles de reacciones.

En el video de tres minutos, Erika Buenfil da detalles sobre el robo de computadoras del que fueron víctimas sus sobrinos y ella. También denuncia que el personal de seguridad del centro comercial no les ayudó en nada.

Esta declaración se suma a las recientes polémicas en las que se ha visto involucrado el complejo comercial y recalca controversias pasadas.

Erika Buenfil denuncia robo en Mítikah

La actriz de 61 años decidió acudir a sus más de 18 millones 300 mil seguidores de TikTok, para denunciar el robo del que fue víctima este miércoles 20 de agosto.

Erika comienza su relato contando que, en compañía de su hijo, Nicolás, y su sobrino, Alejandro, fue a cenar a un restaurante japonés en la plaza Mítikah.

"Los muchachos traían las computadoras en el carro, ya sé que esto es un error", afirma la actriz al inicio de su video. Continúa contando que se estacionaron al lado de una puerta de entrada donde había elementos de seguridad y cámaras, haciendo del robo un incidente aún más extraño.

Buenfil asegura que no se "tardaron mucho" cenando, sin embargo, se percataron de que las computadoras ya no estaban hasta que llegaron a su domicilio.

"Aquí el problema no es que les hayan robado las computadoras, sino que ellos acuden con la gente de seguridad de ahí, con los guardias, van al servicio, que tienen que levantar una denuncia...y no los ayudaron en nada", declaró la actriz.

Asimismo, afirmó que cuando recién se denunció el robo con las autoridades respectivas del centro comercial, el GPS integrado de una de las computadoras señalaba que el dispositivo todavía se encontraba en Mítikah , sin embargo, luego de realizar los supuestos procedimientos necesarios para levantar un reporte, la computadora ya había sido apagada.

"El problema es que no nos ayudaron. Mítikah no nos ayudó, ponían una traba tras otra. Nunca nos ayudaron en nada, al contrario. Se pasaban la pelota de un lado al otro", afirmó Buenfil, quejándose del servicio ofrecido por parte del centro comercial en este tipo de situaciones.

Continuó reconociendo que ante la situación de delincuencia que se vive en el país, los usuarios suelen estar conscientes de que no se deben llevar este tipo de dispositivos a estos espacios. Sin embargo, la actriz emitió su crítica a la mala atención que recibieron tras reportar el robo.

" Lo más impresionante del asunto es que la camioneta estaba intacta, no hay ni un cristalazo, no hay una puerta forzada, sí cerramos la camioneta. Yo creo que lo saben hacer muy bien y Mítikah, qué decepción", declaró finalmente la actriz.

