Jueves, 21 de Agosto 2025

Entretenimiento |

Ticketmaster tiene todos estos conciertos al 2x1

Todos los jueves son de dos boletos al precio de uno en Ticketmaster; a continuación todos los eventos participantes

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Revisa la lista de TODOS los conciertos que están al 2x1 en Ticketmaster hoy jueves 21 de agosto. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Revisa la lista de TODOS los conciertos que están al 2x1 en Ticketmaster hoy jueves 21 de agosto. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del segundo jueves de 2x1 en Ticketmaster de agosto hoy jueves 21. Como cada semana, la boletera ofrece dos boletos al precio de uno en una serie de eventos de entretenimiento de todo tipo, entre los que se encuentran conciertos, obras de teatro, stand-up comedy y en algunas ocasiones eventos deportivos.

En el listado que verás aquí debajo encontraras TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Ticketmaster. Para hacer válida la oferta la única condición necesaria para poder aprovechar la promoción debes realizar tu compra a través de la taquilla digital de la boletera. La promoción no será aplicable si asistes a taquillas físicas de los recintos. 

Para poder procesar tu compra dentro del jueves 2x1 de Ticketmaster va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Ticketmaster

  • El jardín secreto en el Teatro Sergio Magaña de México
  • Raúl Ornelas en el Auditorio Nacional de México
  • Juliana en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • X Festival Mundial del Bolero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de México
  • Fato en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Moenia en el Escenario GNP Seguros de Monterrey
  • Abelard en El Cantoral de México
  • El Gato con Botas en el Telón de Asfalto de México
  • El Mimoso en el Auditorio Nacional de México
  • Shakira en el Parque Fundidora d Monterrey
  • Allison en el Teatro Diana de Guadalajara
  • La Clave- Pablo Marentes y Luis "Potro" Caballero en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Old Days Band & Strings en Alboa Mundo E de México
  • Los Panchos Celebrando al adulto mayor en La Maraka de México
  • Los Pericos en el Teatro Diana de Guadalajara
  • Shakira en el Estadio GNP Seguros de México
  • Lasso en el Teatro Metropólitan de México
  • Kerigma en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Emilia en el Auditorio Telmex de Zapopan
  • Bohemia 88. Noel Shajiris, Mónica Vélez, Johnny Lau, Noam en El Cantoral de México
  • Concierto Homenaje a Elvis Presley by Héctor Ortiz en Alboa Cuernavaca en Vista Hermosa
  • Dimitri y las Brujas en el Foro Tims de Monterrey
  • Paté de Fuá en el Teatro Metropólitan de México
  • Percy en el Foro Red Access de México
  • Paty Cantu en La Maraka de México
  • Jorge Muñiz en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Chejere el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de México
  • Moenia en el Auditorio Telmex de Zapopan
  • Old Days Band & Strings en Alboa Metepec de San Francisco Coaxusco
  • Ednita Nazario en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Emilia en el Auditorio Nacional de México
  • Avatar La Leyenda de AANG en el Auditorio Nacional de México
  • Río Roma Escenario GNP Seguros en Monterrey
  • Homenaje a Selena en el Foro Tims de Monterrey
  • Old Days Band & Strings en Alboa Cuernavaca de Vista Hermosa
  • Do you remember en el Foro Red Access de México
  • French 79 en el Palacio de los Deportes México
  • Old Days Band & Strings en Alboa Pedregal de México
  • La Caravana del Amor en el Auditorio Nacional de México
  • La Vela Puerca en el Foro Tims de Monterrey
  • Orishas en el Pabellón del Palacio de los Deportes de México

  • Gustaco Lara en el Foro Red Access de México
  • Playa Limbo en el Foro Tims de Monterrey
  • Río Roma en el Teatro Diana de Guagalajara
  • Homenaje Urbano Rupestre a Rockdrigo González en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de México
  • Collage en el Foro Red Access de México
  • Roberto Blades en La Maraka de México
  • Esteman y Daniela Spalla en el Palacio de los Deportes de México
  • La Revancha en el Foro Red Access de México
  • Alma Sureña en el Foro Dejavú de la Ciudad de México
  • Tributo a The Doors en el Teatro Tepeyac de México
  • Nicho Hinojosa en el Foro Red Access de México
  • Rocío Banquells en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México
  • Estela Núñez en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Jaime Varela en el Teator Metropólitan de México
  • Ardidas y Dolidas en el Sede Stage de Tlajomulco
  • Little Jesús en el Teatro Diana de Guadalajara
  • Mr. Loxley en el Foro Red Access de México
  • Amar y Querer José José en el Auditorio Nacional de México
  • Jesse & Joy en el Auditorio Nacional de México
  • Nicho Hinojosa en La Maraka de México
  • Fey en el Auditorio Nacional de México
  • Bacilos en La Maraka de México
  • Edith Márquez en el Auditorio Nacional de México
  • Miguel Luna y Carlos Macías en El Cantoral de México
  • Esto Sí es Despecho: Myriam - Aranza - Sheyla de La Maraka en México
  • María Conchita Alonso en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • La Sonora Dinamita en el Auditorio Nacional de México
  • Paul Young en La Maraka de México
  • San Francisco Disco Band en el Foro Red Accesso de México
  • Denise de Kalafe en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Guadalupe Pineda en La Maraka de México
  • Rock & Roll de la Época Dorada en La Maraka de México
  • Edgar Oceransky en La Maraka de la Ciudad de México
  • El Consorcio Gracias en el Teatro Metropólitan de México
  • Un aplauso para el amor en el Foro Red Access de México
  • Estela Nuñez y Jorge Muñiz en el Teatro Metropólitan de México
  • Pimpinela en el Auditorio Nacional de México
  • Leo Rizzi en La Maraka de México
  • A*Teens en La Maraka de México
  • Beatles & Oldies but Goodies con los grupos Morsa y Kamelot en el Teatro Tepeyac de México
  • Jaime Varela en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Enrique Guzmán en La Maraka de México

  • A*Teens en La Maraka de México
  • Mariachi Vargas de Tecalitlán en el Escenario GNP Seguros de Monterrey
  • Michael Jackson Sinfónico en Teatro Tepeyac en México
  • Trendline en el Foro Red Access de México
  • Déja Vu Retro Show en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Kabah "Fiesta de Halloween" en La Maraka de la Ciudad de México
  • Carlos Cuevas en el Auditorio Telmex de Zapopan
  • Liberación en el Auditorio Nacional de México
  • Los Cafres en el Escenario GNP Seguros de Monterrey
  • La Castañeda en La Maraka de México
  • Kabrones! Ex Mago de Oz en La Maraka de México
  • Guitarricadelafuente en el Escenario GNP Seguros de Monterrey
  • Camilo Séptimo en el Teatro Diana de Guadalajara
  • Esto Sí es Despecho: Myriam - Aranza - Sheyla de La Maraka en México
  • Moenia en La Maraka de México
  • Moenia con Sussie 4 en La Maraka de México
  • Kevin Roldán en Sede Stage de Tlajomulco
  • The Big Band Experience Tributo a Ray Conniff y Gleen Miller en La Maraka de México
  • Maelo Ruiz y Diego Moran en La Maraka de México
  • I love dance en el Palacio de los Deportes de México
  • Mercurio en La Maraka de México
  • ARCANO en el Auditorio Nacional de México
  • Natalie Imbruglia en La Maraka de México
  • Francisco Céspedes en La Maraka de México
  • Kalimba en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México
  • La Caravana del Amor en el Auditorio Telmex de Zapopan
  • Elefante en el Auditorio Nacional de México
  • La Texana en el Teatro Metropólitan de México
  • Las Angélicas, El Show en La Maraka de México
  • Los Yaguaru en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México

