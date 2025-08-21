Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del segundo jueves de 2x1 en Ticketmaster de agosto hoy jueves 21. Como cada semana, la boletera ofrece dos boletos al precio de uno en una serie de eventos de entretenimiento de todo tipo, entre los que se encuentran conciertos, obras de teatro, stand-up comedy y en algunas ocasiones eventos deportivos.En el listado que verás aquí debajo encontraras TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Ticketmaster. Para hacer válida la oferta la única condición necesaria para poder aprovechar la promoción debes realizar tu compra a través de la taquilla digital de la boletera. La promoción no será aplicable si asistes a taquillas físicas de los recintos. Para poder procesar tu compra dentro del jueves 2x1 de Ticketmaster va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB