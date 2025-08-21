Este jueves 21 de agosto, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que propondrá a Néstor Vargas Solano como representante del Poder Ejecutivo en Órgano de Administración Judicial (OAJ), que suple las labores administrativas del Consejo de la Judicatura Federal derivado de la reforma judicial de 2024.

El Órgano de Administración Judicial estará integrado por cinco consejeros que durarán en su cargo seis años: uno será designado por la Presidenta; tres por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y uno por el Senado.

"Voy a proponer a quien fue Consejero jurídico mientras fui Jefa de Gobierno, Néstor Vargas, él es mi propuesta", detalló.

La Mandataria mexicana lo calificó como "un hombre muy recto, me consta porque ha trabajado conmigo y conoce el Poder Judicial, además tiene todos los atributos".

¿Quién es Néstor Vargas Solano, popuesto por Sheinbaum para el PJF?

Néstor Vargas Solano es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, también por la UNAM.

En 1996 obtuvo el grado de maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y en 2017 consiguió el grado de maestro en Juicios Orales y Proceso Penal Acusatorio.

En 2015 fue asesor en la Jefatura Delegacional en Tlalpan, es decir en la administración de la hoy Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Posteriormente fue asesor jurídico del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio entre 2017 y 2018. Y más tarde nombrado como consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México el 19 de diciembre de 2018, con la exJefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

