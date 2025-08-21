Xava Drago, vocalista y fundador del grupo CODA en 1989 junto a Toño Ruiz, Jesús Esquivel, Zito Martínez y Diego Benyure, falleció este jueves tras padecer cáncer de estómago.

Durante su agonía, misma que se prologó por meses, el cantante estuvo en contacto con sus fans, se despidió y hasta anunció un nuevo disco.

Los integrantes de CODA lograron crear un sonido propio que rápidamente los llevó a los escenarios más importantes del país. El primer concierto tuvo lugar en el Teatro Isabela Corona, abriendo para Ultimátum. Apenas un año después, lanzaron su primer álbum, "Tiempo Perfecto", con canciones que aún resuenan entre los fans, como "¿Por qué te fuiste?" y "Suelto el deseo".

Siguieron con discos icónicos como Enciéndelo (1993), Veinte para las doce (1995) y Nivel 3 (1997), y se presentaron en recintos como el Teatro Metropolitan y la Plaza de Toros México.

A través de un comunicado, la agrupación de rock mexicano informó el fallecimiento del vocalista: " Con profunda una tristeza informamos el fallecimiento de nuestro hermano amigo y compañero de vida Java Drago, vocalista de Coda ".

CODA adelantó que más adelante darán a conocer cómo le rendirán homenaje. IG / @codamxoficial

¿Dónde está disponible el último álbum de Xava con CODA?

Xava Drago decidió dejar un último mensaje a sus seguidores a través de la música, pues en días recientes, el vocalista anunció que a pesar de los tratamientos y las ganas con las que se enfrentó a la enfermedad, los médicos ya no pudieron hacer nada más por él y lo único que le quedó fue esperar el final inminente.

El músico hizo uso de las plataformas digitales para compartir con su público "Gracias infinitas", su nuevo disco y con el que pondría fin a su carrera en la música .

"Espero les guste", fue el breve mensaje que Xava escribió en su cuenta oficial de Facebook, donde anunció el lanzamiento y publicó el link para escuchar el álbum.

"Gracias infinitas" está disponible desde el pasado 16 de agosto en Spotify, y reúne siete canciones que, en poco más de media hora, transmiten mensajes de gratitud, fortaleza y resiliencia: "Delirando", "Huracán", "Esos ojos", "Mi peor dolor", "Sofía" "Malena", "Sigo de pie" y "Mala hierba" son los sencillos que conforman el material .

Los fans no tardaron en responder al cantante y no sólo le expresaron su admiración por no perder su amor por la música, también se volcaron en mensajes de apoyo.

" Gracias a ti por la nueva música ", " Gracias por todo y por tanto. Te abrazamos y bendecimos tu existir ", " Grande Xava. Eres un luchador, no está sólo ", " De las mejores voces del rock en español. Gracias por tu talento, entrega en el escenario ", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Con información de SUN.

