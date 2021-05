Entregan los MTV Movie & TV Awards

La entrega de los Movie & TV Awards sucedió este domingo por la noche, con la conducción a cargo de Leslie Jones, comediante quien bromeó al comienzo de la velada “Vi todas los películas, todos los shows, todo este año”.

En vivo desde Los Ángeles, la ceremonia tendrá dos noches de entrega en el Hollywood Palladium. La segunda jornada se dedicará exclusivamente a los reality shows. La mejor película fue To All the Boys: Always and Forever, mientras que la mejor serie fue WandaVision, la producción con más premios en esta edición.

Antes de estos estelares, la primer estatuilla con las palomitas doradas (emblema de los premios) fue en la categoría de mejor héroe para Anthony Mackie por su actuación en The Falcon and the Winter Soldier. El actor repitió premio en la categoría de mejor dúo, junto con Sebastian Stan por la producción The Falcon and the Winter Soldier. Un momento emotivo fue el reconocimiento para Chadwick Boseman, quien sigue cosechando premios de manera póstuma, esta vez por su papel en Ma Rainey's Black Bottom.

El mejor performance en programa fue para Elizabeth Olsen, por la aclamada WandaVision. La actriz comentó al recibir el reconocimiento: “Los fans de Marvel son los mejores fans que se pueden tener”. A propósito de la serie, la producción de los premios incluyó pequeñas cápsulas con la conductora como protagonista, como LeslieVision o Godzilla y King Kong. Leslie Jones se llevó el premio a mejor actuación cómica, por Coming 2 America.

Sebastian Stan y Anthony Mackie fueron galardonados tras el gran dúo que formaron en Falcon and The Winter Soldier. AFP

El mejor beso fue para Chase Stokes y Madelyn Cline, por el ósculo en Outer Banks. En contraparte al cariño, la mejor pelea fue por Wanda contra Agatha, también en WandaVision y con las actuaciones de Elizabeth Olsen y Kathryn Hahn. WandaVision continuó como la serie más ganadora al recibir el premio a mejor villano, en manos de Kathryn Hahn.

Un premio anunciado previamente fue el especial de MTV Generation Award, para Scarlett Johansson. La actriz dijo de manera remota: “Me recuerda todas las colaboraciones increíbles que he podido hacer en tres décadas. No podría haber evolucionado como actriz sin el apoyo de tantos miembros del crew”. Otro premio especial fue el de Comedic Genius Award, para Sacha Baron Cohen, quien aceptó el premio encarnando a varios sus personajes más emblemáticos, como Ali G y Borat.

Otros premios: El premio a mejor actuación en revelación fue para el británico Regé-Jean Page por Bridgerton. La mejor actuación de terror fue para Victoria Pedretti, por The Haunting of Bly Manor. El musical Julie and the Phantoms fue reconocido en la categoría de mejor momento musical, por el pasaje de “Edge of Great”.

