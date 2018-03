Enrique García retrata la noche negra de Ayotzinapa

El director Enrique García Meza estrenó el documental “Ayotzinapa, el paso de la tortuga” durante las actividades del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) y dicho material deja una reflexión profunda sobre el México donde nos encontramos parados, pero también con el mensaje intrín seco de la esperanza, porque esa es la única que queda y la que no muere. Ayer jueves 15 de marzo, dicho material fílmico producido por Bertha Navarro y Guillermo del Toro, ganó el Premio Guerrero que otorga la Red de Prensa Mexicana de Cine acreditada al FICG.

Enrique cuenta que este documental lo comenzó a rodar en octubre del 2014 y lo terminó recién el 8 de marzo, un día antes del FICG, antes ya había hecho una proyección en Morelia donde recibió varias observaciones para mejorar la manera de contar la historia que sobre todo se enfoca en los padres y familiares de los 43 desparecidos en Iguala, Guerrero. También confiesa en entrevista que si bien no hubo restricciones en la manera en cómo quería presentar su historia, durante el rodaje sí recibió avisos de que dejara de filmar, pero no se detuvo y este material finalmente ya vio la luz.

Visiblemente conmovido, el director señala que desde que sucedieron los hechos, siempre tuvo muy presente que quería contar esta historia de adentro hacia afuera. “Los que cuentan son ellos. Esto también se da porque llevo 14 o 15 años haciendo cine en pueblos o comunidades semi urbanas o rurales completamente, trabajé por mucho tiempo con Bertha y con Guillermo también, he hecho cine por mucho tiempo, en Guadalajara también. Siempre me ha gustado escuchar las historias de la gente, el cine también debe hacerse sí, que a las personas se les escuche y cuando llegué a Ayotzinapa una de mis premisas principales era que la historia se contara desde adentro”.

La exigencia de justicia se hizo presente.

Un dolor silencioso

Enrique destaca que fue muy difícil que las familias de los desaparecidos contaran sus historias porque en un principio no confiaban en él, “sí contaban cosas, pero lo normal, lo que a todo el mundo le decían, pero yo pensaba, ‘eso ya lo escuche’, tenía que meterme más y me tardó como cuatro meses”.

La visión que tenía desde un principio Enrique fue resaltar la esperanza. “No quería que se retratara tan cruel, porque la vida sigue, hay esperanza, es como decir: ‘ya te diste cuenta, ya viste, y ahora hay que caminar y dar un paso hacia adelante’, que eso no quiere decir que se supera el dolor, porque mucha gente dice que los papás tienes que superar el dolor, pero no, sus hijos están desaparecidos, muchos dicen que están muertos, pero si no están, son desaparecidos”.

La conclusión a la que llega el cineasta después de haber vivido de cerca las historias alrededor de Ayotzinapa, es que el caso está estancado, “me da tristeza porque hay una parte en la sociedad que es el Estado y si te vas a estudiar que función tiene el gobierno y para que está hecho, que es para cuidarnos, es muy triste que ellos como jefes o los que tienen el poder, están cubriendo algo, donde pudo ser más fácil decir, estos funcionarios la regaron, era lo más sensato, porque se centraron en acusar a los chavos de narcotráfico, los acusaron de guerrilleros y de todo. Entonces cuando tú lo vives, siempre socialmente los que tienen más carencias económicas, son sujetos de ser acusados de lo que sea y es muy triste”.

Caminos cerrados y abiertos

El director no considera que este material funcione para ayudar en averiguaciones, “no creo, la autoridad tiene su investigación, otros escritores como Tryno Maldonado, Anabel Hernández también tienen las suyas, y todos por separado llegamos como al mismo punto, muy parecido, y no ha pasado nada. (El documental) creo que sí es como un jalón de orejas, porque muchos medios informativos –la gran mayoría– siguieron el juego de atacar y entonces la mayoría de la sociedad lo asume. La intención mía es que cuento mi versión de ahí adentro de lo que viví. Este documental es una reflexión”.

El destino de “Ayotzinapa, el paso de la tortuga” es seguir en festivales, señala el director que sí quieren buscar un estreno comercial, pero será difícil. Enrique estará de gira con Ambulante con este material fílmico.