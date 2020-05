Emilio Osorio pone el sabor latino

La música alegra el alma durante esta cuarentena y Emilio Osorio le está dando a su público ese sabor latino que le viene de su madre Niurka Marcos a través de su nuevo sencillo “Danzón” que está por alcanzar el millón de views en YouTube. En entrevista cuenta que era inevitable no explorar sus raíces caribeñas, pero amoldándolas a su estela pop que también tiene destellos del género urbano.

“Estamos felices, bendito Dios (la canción) ha tenido una respuesta muy buena. Cuando salimos con la propuesta fuimos primer lugar en Twitter en las tendencias, cuando me enteré de esta noticia estaba con mi madre y casi me desmayo, estábamos esperando el lanzamiento del sencillo y que la gente reciba así un trabajo que ha llevado alrededor de un año, la verdad es que se agradece muchísimo, eso me da gasolina para seguir adelante”.

“Danzón” lo publicó el 17 de abril con este clip producido por su papá Juan Osorio y ahora Emilio alista su nuevo single que publicará en unos días más, será una balada que él escribió y a la que define como “corta venas”.

“El proyecto (en general) no está enfocado en algún género y creo que es lo que me identifica muchísimo, mi primer disco estuvo lleno de diferentes ritmos, y con este segundo (álbum) es lo que buscamos, obviamente con una línea que defina la personalidad del artista, en este caso yo, pero que también te encuentres una balada romántica, o que te destroce y quizás un pop súper movido y con sonidos latinos”.

Señala que durante esta cuarentena se ha enfocado mucho en su trabajo creativo en la música, pero también se ha puesto a leer mucho, actividad a la que se acercó a partir de este confinamiento.

También ha tenido la oportunidad de dialogar y compartir su música con sus seguidores a través de sus redes sociales.

JL