A los 75 años, María Antonieta de las Nieves jubila al personaje de "La Chilindrina"

María Antonieta de las Nieves, la entrañable intérprete de "La Chilindrina" en el programa "El Chavo del 8", anunció su retiro definitivo del personaje que marcó generaciones. La decisión llega después de atravesar una crisis de salud que la llevó al hospital y la mantuvo en rehabilitación por más de dos meses.

Durante una gira por Perú, la actriz de 75 años comenzó a presentar dificultades para hablar y caminar. En entrevista con Matilde Obregón, reveló que la causa fue la sobremedicación: "Estaba tomando 19 pastillas al día, yo no sé de qué ni para qué". El exceso de fármacos provocó una severa descompensación que le hizo perder la memoria durante una semana.

Su hija Verónica relató que fue necesario que ella viajara con urgencia a Perú para traer a su madre de regreso a México: "Era ya un bultito, la veía perdida en el espacio".

Hoy, ya restablecida, María Antonieta asegura que su cuerpo le dio una lección. "La Chilindrina ya se fue, se fue en Perú. Tengo 75 años y no he descansado un momento de mi vida. Ahora quiero hacerlo: acostarme en mi cama y ver la televisión".

Con ello, se despide una figura icónica del humor latinoamericano. "Ya no, no más 'Chilindrina'. A lo mejor algún comercial o promocional, pero ya como estaba yo entregada al circo con 2 o 3 funciones diarias, ya no".

