Eleazar Gómez: Laura Bozzo lo llama "desgraciado" tras agresión a Stephanie Valenzuela

Laura Bozzo defendió a la modelo Stephanie Valenzuela y la felicitó por su valor de denunciar la violencia del actor Eleazar Gómez, a quien se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se le fijó el plazo de dos meses para la conclusión de la investigación complementaria.

Bozzo ofreció su apoyo total a Valenzuela y de paso llamó "desgraciado" a Eleazar y a todos los que se atreven a golpear a una mujer.

La conductora hizo un llamado en redes sociales a no permitir la violencia y recordó que ella está para ayudar a las mujeres que lo necesiten.

"INDIGNANTE mi apoyo total para @tefivalenzuela y felicitarla por el valor de denunciar,esto no se puede tolerar o sea que te creiste Eleazar que por que eras actor famoso podías hacer algo así pues NO a la cárcel tú y todos los desgraciadosque se atreven a tocar a una mujer BASTA NI UN SOLO GOLPE no lo permitan levantemos la voz no se queden calladas estoy para apoyarlas", se lee en su mensaje que acompañó con las fotos del rostro golpeado de Stephanie Valenzuela.

Stephanie Valenzuela agradece el apoyo de Laura Bozzo

"Gracias Laura no sabes lo que significa recibir el apoyo de una persona de tu nivel, bendiciones", contestó la modelo peruana en los comentarios de la publicación.

Quien también se sumó al rechazo de Eleazar fue Maribel Guardia, quien aclaró que aunque en un primer momento defendió a Eleazar Gómez, cuando se documentó y vio las fotos de las agresiones a Stephanie Valenzuela, sintió una gran tristeza e indignación.

"En caso de que Eleazar resulte culpable, tendrá que pagar las consecuencias de sus actos, a una mujer no se le debe tocar ni con el pétalo de la una rosa", expresó en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

AC