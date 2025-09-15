Lunes, 15 de Septiembre 2025

Deportes

¿Quién es el influencer aficionado de Chivas que recibió amenazas en un live?

El video se difundió rápidamente, lo que llevó a más hinchas del Guadalajara a reprobar la conducta y rechazar las intimidaciones

Por: El Informador

Un simpatizante del equipo lanzó amenazas directas contra otro seguidor rojiblanco durante una transmisión en vivo en redes sociales. IMAGO7

La violencia vinculada al futbol mexicano no se limita a las gradas, también ha comenzado a trasladarse a los entornos digitales. Un caso reciente generó preocupación entre la afición del Guadalajara, luego de que un simpatizante del equipo lanzara amenazas directas contra otro seguidor rojiblanco durante una transmisión en vivo en redes sociales.

El incidente ocurrió en medio de una discusión sobre el Clásico Nacional, donde las diferencias de opinión respecto al momento actual de las Chivas escalaron hasta convertirse en ofensas. En plena transmisión, uno de los participantes insultó y lanzó una advertencia explícita hacia un creador de contenido identificado como seguidor del Rebaño:

"La irreverente va por ti, hijo de tu pu... madr..., la irreverente va por ti", exclamó.

     

Lo que más sorprendió a los usuarios fue que, a pesar de ser aficionado de las Chivas, el agresor mencionó a “La Irreverente”, una barra de animación del América, dentro de su amenaza. Este hecho reflejó el grado de hostilidad y descontrol que pueden alcanzar los enfrentamientos verbales en los espacios virtuales.

El video se difundió rápidamente, lo que llevó a más hinchas del Guadalajara a reprobar la conducta y rechazar las intimidaciones, señalando que actitudes de este tipo deterioran la imagen de la afición y contribuyen a normalizar la violencia en torno al futbol.

Este episodio se suma a otros incidentes que evidencian cómo la rivalidad y la agresión ya no se limitan a los estadios, sino que también se han trasladado a las plataformas digitales, amplificando un problema que afecta al balompié nacional.

