El virus que enfermó a la música en vivo

La crisis en la música causada por el coronavirus comenzó desde enero en Asia, cuando Live Nation, la promotora más grande de eventos en el mundo, propietaria además de Ticketmaster, ya registraba la cancelación de eventos, entre los que estaban las presentaciones de agrupaciones famosas como: GOT7, TWICE, Suchmos y la Orquesta Sinfónica de Boston. Febrero fue un colapso que nadie pudo anticipar en ese territorio. A las cancelaciones de eventos que se realizarían en enero, se sumaron otras de grupos locales e internacionales como Green Day y Pixies.

A la fecha, se han cancelado cientos de shows no solo en Asia, sino en todo el mundo, afectando tanto a grandes empresas de entretenimiento como Live Nation y AEG Presents, sino también a promotores locales.

Forbes estima que este año podrían perderse más de 5 mil millones de dólares a causa de las cancelaciones en todo el mundo, pero la cifra parece prematura y optimista. De acuerdo con la firma consultora PricewaterhouseCoopers LLC, el 2020 sería el mejor año para los eventos musicales en vivo, al generar 28.8 mil millones de dólares. De no renovarse las actividades, las pérdidas directas podrían rozar esos números, sin contar los afectados indirectos. Algo sólo comparable con las pérdidas que, en febrero, estimaba la Asociación Internacional de Transporte Aéreo para las aerolíneas (30 mil millones de dólares; cifra que elevó a 113 mil millones).

El show no puede continuar

El 2020 apunta a ser el año del gran colapso en la industria de la música en vivo. Lo dicen el número de conciertos cancelados o suspendidos.

Para cuando la pandemia fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11 de marzo de 2020 —con 118 mil casos confirmados, la mayoría en China—, ya se habían suspendido importantes giras en todo el mundo, en especial en Europa.

El músico más afectado era hasta entonces Carlos Santana, que estaba listo para iniciar su tour Miraculous 2020 el 17 de marzo en Cracovia, Polonia. El mexicano canceló 15 fechas por países europeos. Ya había otros nombres importantes en la lista, como Madonna (que suspendió en Francia), Mariah Carey (Hawái) y Pearl Jam (Norteamérica). Un día después del anuncio de la OMS, Estados Unidos avisó de la cancelación de vuelos con Europa. Luego, el 15 de marzo, España decidió entrar en cuarentena, apenas cinco días después que Italia.

La mayoría de las cancelaciones en el mundo se dieron en torno a esas fechas, del 10 al 15 de marzo. La banda italiana Fleshgod Apocalypse suspendió sus 19 shows por Norteamérica; Billie Eilish (23 conciertos), Michael Bublé (15). En Europa, entre los más afectados figuraban el grupo Yes (32 fechas) y la banda de metal Machine Head (31).

México fue de los pocos territorios que celebró shows masivos durante ese periodo, siendo el Festival Vive Latino, 14 y 15 de marzo, el más concurrido, con más de 115 mil personas. Ahí se llevó a cabo la última presentación de la banda Guns N’ Roses que al otro día canceló su gira por Sudamérica.

Las cifras fueron apabullantes en marzo: Camila Cabello (51 fechas suspendidas), Pussy Riot (30), Harry Styles (26), Elton John (19), The Rolling Stones (15), The Who (14), Maluma (14), entre otros.

Ninguna promotora o músico se arriesga a calcular lo que sucederá en los siguientes meses.

