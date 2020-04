Posponen el Corona Capital GDL por COVID-19

La edición 2020 del Corona Capital Guadalajara ha sido pospuesto hasta septiembre debido a la pandemia de COVID-19.

A través de un comunicado, organizadores anunciaron que la decisión se tomó buscando siempre la mejor experiencia para sus fans, por lo que el evento musical se llevará a cabo hasta el próximo 12 y 13 de septiembre, y no el 16 y 17 de mayo como se tenía programado.

“Esto nos permitirá no desviar la atención de lo que apremia en nuestro país, al mismo tiempo, tener las condiciones adecuadas para poder ofrecerles la experiencia musical a la que están acostumbrados”, explicó Ocesa.

�� Aviso importante ��#CoronaCapitalGDL se reprograma para el 12 y 13 de septiembre. pic.twitter.com/tmqg3F13or — Corona Capital Guadalajara (@CCapitalGDL) April 2, 2020

Finalmente, invitaron a la comunidad a permanecer en casa como las autoridades lo indican luego de la suspensión de actividades no esenciales en el país.

Los boletos que se adquirieron en la venta a través de Ticketmaster funcionarán para el evento de septiembre, según aclaró Ocesa en redes sociales.

En esta edición, el “line up” del Corona Capital GDL es liderao por The Strokes y Kings of Leon en una lista de grupos como Foals, Death Cab For Cutie, Rufus Du Sol, Miami Horror, The Hives, Of Monsters and Men, Two Door Cinema Club, Jake Bugg, Rufus Wainwright, entre otros.

