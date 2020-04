El Universo Cinematográfico de Marvel se reajusta

Ante la cancelación y retrasos de estrenos que algunas películas sufrieron debido a la emergencia sanitaria por el brote mundial de COVID-19, el Universo Cinematográfico de Marvel ya informó sobre la reprogramación de sus próximas cintas, no todas podrán llegar a las salas de cine en 2020.

“Viuda Negra”, que iba a estrenarse el 30 de abril, ahora podrá ser vista a partir del 6 de noviembre de 2020, fecha que tenía asignada “Los Eternos”, por lo tanto ésta se recorrerá hasta el 12 de febrero del siguiente año; “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” se estrenará el 7 de mayo de 2021, fecha de estreno que tenía la secuela de “Doctor Strange” que a su vez ahora será estrenada el 5 de noviembre de 2021.

Respecto a la cuarta película de Thor, titulada “Thor: Love and Thunder” estará disponible el 18 de febrero de 2022, “Black Panther 2” se mantiene con su fecha del 6 de mayo de 2022, y ahora “Capitana Marvel 2” llegará el 8 de julio del mismo año.

Las historias de superhéroes fueron recorridas en su mayoría para los años 2021 y 2022, hasta nuevo aviso. Por ahora no hay información sobre las cintas “Los Nuevos Mutantes” o “Spider-Man”, así como las series de Marvel Studios para Disney+.

JL