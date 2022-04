El día que Anya Taylor-Joy dio vida a “Elsa” de "Frozen"

Es indudable que la actriz Anya Taylor-Joy se ha posicionado como de uno de los talentos más mediáticos de las series y películas actuales, y aunque la joven argentina-británica se ha instalado con personajes camaleónicos en tramas de acción, juego psicológico y de época, los fans se han emocionado con la posibilidad de que la estrella de “Gambito de dama” llegue a dar vida una princesa de Disney luego de recordar cómo encarnó a “Elsa”, de “Frozen”, por una peculiar petición hace años.

En su recorrido de promoción para charlar sobre su reciente protagónico en “El Hombre del Norte”, del director Robert Eggers, Anya Taylor-Joy recordó en su charla con BBC Radio, cómo fue experiencia tratando de conseguir un papel para formar parte del elenco de lo que sería la versión “live-action” de “Maléfica”, con la ilusión de poder interpretar a la famosa villana en su etapa adolescente, aunque puntualizó que en su proceso de casting finalmente fue descartada para tal rol.

En la entrevista, Anya Taylor-Joy fue cuestionada sobre qué tanto le gustaría participar en una producción de Disney dando vida a una princesa y tras memorar su fallido intento con “Maléfica”, la actriz también señaló que siempre ha tenido en mente la idea de algún día poder formar parte del elenco de “Alicia en el país de la maravillas” en una nueva versión, o que estaría encantada de dar vida a “Wendy” o “Campanita”, de “Peter Pan”, pues señaló que sus amigos solían relacionarla con estos personajes por sus características físicas, que en una versión cinematográfica no le implicarían tanta caracterización.

Tras confesar su agrado por trabajar en un futuro en una producción infantil, Anya Taylor-Joy fue cuestionada si en particular le gustaría dar vida a otras princesas como “Elsa”, pensando si un futuro la historia de “Frozen” pasara de la animación al formato live-action, recordando que en alguna ocasión un director- del que no reveló su nombre- le hizo una peculiar petición para cumplir el sueño de su pequeña hija y pudiera conocer a “Elsa” en persona.

“Tuve una reunión con un director, que tenía una hija pequeña de tres años, y le encantaba ‘Frozen’, y me preguntó si podía venir y si podía fingir, así que lo hice todo, y mirando la cara de esta niña, porque llevaba puesto un gorro que decía norte, y yo estaba como ‘¿sabes que vengo del norte?’, y estaba tan emocionada y al final me dijo ‘¿puedes hacer la magia?’, dijo la actriz al recordar la ilusión que generó en la pequeña niña al conocer en “persona” a la princesa ‘Elsa’.

“Dije ‘si me pides que haga eso, lo haré’, y vi que sus pequeños ojos se abrían y me dijo ‘no, no, la magia no, no ahora, no ahora’. Ella pensó que iba a congelar el lugar”, dijo con humor Anya Taylor-Joy, confirmando que estaría en disposición de emprender un proyecto con personajes de este tipo de características para abrirse paso en la cinematografía infantil”.

GC