"El coronavirus no será impedimento", dice Carlos Vives en el Vive Latino

El músico colombiano Carlos Vives, exponente del ballenato, hizo bailar a los asistentes al Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, durante su primera jornada, presentación en la que mostró su postura ante el Covid-19.

Pasadas las 21:00 horas, Vives arribó a uno de los escenarios secundarios del festival musical, para interpretar “Pa´ Mayté”, y luego se tomó unos minutos para ofrecer un mensaje alentador respecto a la pandemia originada por el coronavirus.

"El coronavirus no será impedimento esta noche para amarnos y sentirnos, pero sí nos tenemos que cuidar", expresó durante su primera interacción con el público en el que se encontraban algunos colombianos y venezolanos, que alzaron sus banderas frente al músico.

"No vamos a tocarnos, pero vamos a mirarnos a los ojos y sentirnos como sólo tú lo sabes hacer, México", expresó antes de interpretar su éxito Quiero verte sonreír, a la que siguió su más reciente sencillo No te vayas, lanzada hace una semana, La cañaguatera, Futa fresca, El rock de mi pueblo y La tierra del olvido, entre otras también sonaron durante su tiempo en el escenario.

Su primera participación en el Vive Latino terminó con el éxito "La bicicleta", no sin antes agradecer el cariño y recepción de los mexicanos, así como prometer que pronto tendrá un nuevo encuentro con sus seguidores.

Guns N´ Roses clausura primera jornada del Vive Latino

La agrupación estadounidense Guns N' Roses, se encargó de dar por concluida la primera jornada del Vive Latino, en la que presumieron lo mejor de su repertorio, así como algunos covers.

El encuentro comenzó con "It´s So Easy", a la que siguieron "Mr. Brownstone" y "Chinese Democracy". Con "Welcome to the jungle", los estadounidenses pusieron a brincar a los miles de espectadores que se reunieron en el escenario principal del evento musical.

Es la primera ocasión en que la agrupación liderada por el cantante Axl Rose y el guitarrista Slash, se presenta en el festival musical que se realiza año tras año, y aunque su interacción con el público fue escasa, el vocalista trató de saludar a su público en español, lo que desató la euforia de un Foro Sol que por vez primera en la jornada, lucía abarrotado hasta la última grada.

Slither, origina lde Velvet Revolver también sonó en la velada, así como Double Talkin' Jive, Better y Live and let die, el segundo cóver de la noche, en esta ocasión a Wings, agrupación que Paul McCartey creó un año después de la separación de The Beatles.

You Could Be Mine trajo nostalgia a los seguidores de Guns N' Roses, sin embargo, la sorpresa de la noche fue la interpretación de So fine, que no habían cantado desde 1993.

Los éxitos "Sweet child O' Mine", "November rain", "Knockin'" on a heaven´s "door," original de "Bob Dylan" y "Don't cry", fueron los temas mas coreados del concierto que culminó con "Patience" y "Paradise City".

El domingo 15 de marzo se llevará a cabo la segunda y última jornada del encuentro musical en el que se darán cita Los Tucanes de Tijuana, Ely Guerra, Andrés Calamaro, Cultura Profética, Babasónicos y Zoé, que presentará su espectaculo desenchufado en celebración por los 10 años del lanzamiento de dicho material, así como varios músicos y agrupaciones más.

AC