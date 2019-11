El arte del escalpelo

Transmitida por Sony Channel Latinoamérica, “The Good Doctor” es una serie que llegó para mostrarnos una nueva visión de la vida dentro de los hospitales y sus dinámicas. Hill Harper, uno de sus actores principales, charló con este medio sobre la producción que ya va en su segunda temporada. Para Hill, el contexto de la medicina es conocido: “Mi relación con los hospitales viene de familia, mis padres son médicos. Estoy muy familiarizado con el ambiente, por eso estoy a gusto con eso. Siempre escuché ‘Doctor Harper’ toda mi vida. Me encanta lo que hago, de verdad me gusta actuar en ‘The Good Doctor’”.

Su personaje es el doctor Marcus Andrews, jefe de cirugía en el hospital: “Le gustaría ser el director. Es ambicioso, está interesado en los altos niveles administrativos. Me da gusto interpretarlo porque he conocido a mucha gente en mi vida que son similares: muy competitivos, quieren influenciar a los demás, tener poder… Poseen ideas muy fuertes sobre cómo deben ser las cosas. Su manera de actuar es la oposición de los otros personajes”. El conflicto de Marcus es principalmente con Shaun Murphy (interpretado por Freddie Highmore), un joven médico con autismo: “Los dos buscamos la excelencia: él quiere ser excelente y quiere que la gente a su alrededor lo sea también. Quiere lo mejor para sus pacientes. Al final del día, el motivo por el cual se hizo doctor fue para servir, para dar lo mejor. Y es bueno en eso. Eso me gusta: si pudiera cambiar algo del personaje sería que se convirtiera en el mentor del doctor Murphy. Creo que es algo que se decidirá más adelante”.

A propósito de ser mentor y apoyar a la juventud, la carrera de Hill Harper fuera del set tiene mucho alrededor del tema, pues es conferencista, escritor y filántropo: “Para mí los jóvenes son el futuro, si podemos darles poder e inspirarlos, serán los agentes de cambios positivos en la sociedad y en el mundo. Si no reconocemos cómo impactamos a los otros en su vida, es un problema”.

¿En dónde más lo has visto?

Además de “The Good Doctor”, Hill ha participado en otras series exitosas, como “CSI: NY” (de la famosa franquicia sobre los investigadores). Para el actor, que este tipo de producciones triunfen tiene sus motivos: “A la gente le gustan esas series porque aprenden algo, creo. Y se involucran en el drama. Pasa con ‘The Good Doctor’: la gente me dice por redes sociales que aprendieron algo de los procedimientos médicos. Lo interesante de un hospital, y se ve en las series bien escritas, es que es un microcosmos, como un país o una ciudad. Hay jerarquías, diversidad, situaciones de vida o muerte, gente que viene de fuera. Es algo que se relaciona muy bien con la gente, se pueden identificar con el ambiente. Todo eso es algo que a la gente le gusta ver, y más si nos sentimos representados. Eso está en este show porque está bien escrito, finalmente allí radica”.

Hill Harper ha tenido varios libros en las listas de los más vendidos en Estados Unidos, por ello reflexionó sobre su personaje y la escritura: “Creo que si Marcus Andrews escribiera haría libros motivacionales, muy potentes. Odio decirlo, pero escribiría como Donald Trump, como ‘El arte de vender’. Es el tipo de personaje: lidia con el ego, con el éxito, con decir ‘Sean como yo, pueden ser exitosos si son como yo’. Probablemente su libro se llamaría ‘El arte del escalpelo’ (ríe)”.

Labor activista

La participación de Hill Harper dentro de “The Good Doctor” ya se vinculó con su otra faceta como activista, pues por la mención del autismo en la serie lo contactó una asociación dedicada a las discapacidades: “En 2020 será el 30 aniversario de la ley de discapacidad en Estados Unidos: se hizo para tener un acceso total con las personas con discapacidades, todos esos temas. Estoy comprometido a hacer más trabajo en este tema en 2020; antes del show no tenía tanta consciencia de su importancia, por supuesto que sabía, pero no con tanta información. Lo hago porque, por ejemplo, si en Estados Unidos luchamos por los derechos de los afroamericanos y los latinos, no pueden ser solo los afroamericanos y latinos los que exijan los derechos. Tienen que ser todos. Es el mismo tema con las discapacidades, por eso voy a estar participando mucho en ese tema en 2020”, finaliza.

Toma nota

“The Good Doctor” se transmite todos los lunes -hoy- a las 20:00 horas por Sony Channel. El final de la segunda temporada será el 16 de diciembre; sin embargo, el sábado 14 transmitirán un maratón de toda la primera temporada en el canal desde las 6:00 horas y hasta las 13:40 horas del domingo 15 de diciembre.