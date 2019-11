Una "Infección" amenaza Chicago

Hoy 25 de noviembre a las 21:00 horas, por Universal TV, llegará “Infection” (“Infección”), el crossover de “Chicago”, con tres episodios que conectan las series de la franquicia en una sola historia (“Chicago Fire”, “Chicago PD” y “Chicago Med”). La actriz Tracy Spiridakos, de “Chicago PD”, platicó vía telefónica con este medio sobre esta nueva entrega, la primera en este formato: “Fue muy divertido filmarlo, creo que a la gente le gustará verlo. Es como una película de tres horas”.

La actriz greco-canadiense recordó cómo se sumó a la producción, donde interpreta a la detective Hailey Upton, miembro del departamento de policía de Chicago: “Llegué a la serie a finales de la temporada cuatro. Llevo ya varios años, todos en el show me dieron la bienvenida. Ha sido muy divertido, es una experiencia muy entretenida. Ha sido importante para mí”.

Personajes de la serie “Chicago Fire”. CORTESÍA

Con frecuencia las series de la franquicia de “Chicago” cruzan algunos de sus personajes, aunque en esta ocasión será una entrega triple donde todos los equipos están involucrados: “Es emocionante porque reúne todo el universo de la franquicia en una manera en que no lo vemos constantemente. No se ve así en los otros shows. Es bueno ver ese punto de vista”.

De la trama que cuenta cómo la ciudad de Chicago se ve azotada por una extraña bacteria, la actriz agregó: “Está presente en los tres universos, todos luchando contra esta bacteria mortal. Los personajes trabajan juntos para descubrir de dónde viene. Hailey entra en cuarentena porque está en contacto con el virus. En el trayecto conoce a una joven mujer, trata de ayudarla en lo que está pasando en su vida, está muy asustada y muy sola. Creo que eso es un buen momento, verla así. Vemos su lado suave”.

Este formato permitió profundizar de otro modo en los personajes: “Creo que es interesante ver estos personajes así. Lo que creo que es muy cool es verlos con sus vidas personales: son seres humanos, a veces son fuertes, a veces no. Vemos las cosas que les pasan, la vida, lo bonito, las dificultades. Me parece que resulta atractivo verlo”.

La adrenalina se vive en la serie “Chicago Med”. CORTESÍA

La actriz contó cómo fueron sus impresiones al leer los guiones de este crossover: “Algo que pensé cuando los leí es que estaba muy bien cómo continúa la historia durante tres horas. No habíamos hecho eso. También cómo colaboran todos al mismo tiempo, algo nuevo. Cada serie es un show propio, tienen su propio viaje en los episodios; pero en este colaboran de una manera tan grande que no habíamos visto antes. Eso me sorprendió: de pronto estamos en los otros shows de una manera mayor”.

Al grabar los capítulos la actriz pudo conocer mejor a sus “vecinos” de franquicia: “Fue una experiencia agradable, pude trabajar con los actores de los otros shows de una manera novedosa. No como antes, solo por un episodio: fueron días y días en los que pudimos conocernos mejor en el set. Todo el equipo, el cast completo; fue bueno, espero que vuelva a pasar”, finalizó.

En la piel de Hailey Upton

Tracy charló sobre las diferencias y similitudes con Hailey Upton, su personaje: “Las similitudes son que somos muy intensas, me gusta reír, pero tengo mis momentos de intensidad también. Creo que una de las diferencias es que no tiene complejos. Se apega a sus opiniones, dice las cosas como son, no tiene problema con decir lo que piensa. Eso me parece bien, es interesante en ella”, concluyó.