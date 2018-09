"El Príncipe del Rap" se reúne con Carlton

Will Smith compartió en Instagram una fotografía que resultó entrañable para quienes fueron seguidores de la serie de televisión "El Príncipe del Rap".

Smith publicó una imagen junto a Alfonso Ribeiro, quien interpretó en la serie a su primo, Carlton Banks.

"Una de mis personas favoritas en este planeta", escribió Smith en la publicación.

El actor lució una gran sonrisa al posar junto a Ribeiro.

Su imagen ya tiene más de un millón 200 mil "me gusta" y más de diez mil comentarios.

Will Smith alcanzó gran popularidad como protagonista de "El Príncipe del Rap" (The Fresh Prince of Bel Air), en la que interpretó a un joven despreocupado que llega a vivir con sus tíos millonarios y sus hijos.

Su primo Carlton solía meterse en problemas por su culpa.

JB