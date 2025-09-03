Los fanáticos de la serie de Tim Burton pueden relajarse: la espera terminó. Este miércoles 3 de septiembre, Netflix estrenó los últimos cuatro capítulos de la segunda temporada de Merlina.

Desde el 6 de agosto, cuando se lanzó la primera parte de la continuación de la exitosa serie inspirada en Los Locos Addams, los seguidores han inundado las redes sociales con comentarios, teorías y preguntas sobre lo que vendría en esta nueva entrega.

Uno de los temas más comentados fue la participación de la estrella del pop Lady Gaga , quien no solo aparece en pantalla, sino que también trabajó en una canción para la serie.

De acuerdo con reportes, la también actriz nominada al Óscar interpreta a una enigmática profesora de la Academia Nevermore, debutando en esta segunda parte.

Aunque su participación fue confirmada desde mayo, ahora ya se pueden ver las primeras imágenes de Gaga caracterizada como un personaje del universo de Burton: rostro pálido, cejas finas y cabello blanco cenizo . En esta entrega, se une a Jenna Ortega, protagonista de la historia.

Pero las sorpresas no terminan ahí: ya está disponible en el canal oficial de Lady Gaga el videoclip de The Dead Dance, la canción oficial del soundtrack de Merlina . El video, también dirigido por Burton, fue grabado en la Isla de las Muñecas en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México.

También puedes leer: Cinemex regresa a Harry Potter a los cines; estas son las fechas de reestrenos

La unión de Gaga con el proyecto no es inesperada. Desde la primera temporada, la cantante fue vinculada a la serie, luego de que en redes sociales como TikTok se viralizaran escenas de Merlina musicalizadas con su tema Bloody Mary.

Con esto, Gaga responde a la insistencia de los fans de verla trabajar junto a Jenna Ortega y Tim Burton en una de las producciones más populares de los últimos años.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP