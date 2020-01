Egresada de la Univa cosecha triunfos con la película "Día de Muertos"

¡El arte de #DíaDeMuertosLaPelícula fue todo un reto, checa el video y no te la pierdas! Solo en cines. ��✨ . . . #DíaDeMuertos #AnimaciónMexicana #CineMexicano #Magia #Tradición #Metacube #LaFiestaEntreLosDosMundos #FernandaCastillo #MemoAponte #AlanEstrada

A post shared by Día de Muertos (@diademuertos_) on Nov 21, 2019 at 7:47pm PST