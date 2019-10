Regresarán los espíritus este "Día de Muertos"

Este viernes 1 de noviembre se estrena en las salas de cine la película animada y jalisciense “Día de Muertos” del director Carlos Eduardo Gutiérrez. Dicho proyecto cuenta con las voces de Fernanda Castillo, Alan Estrada y Memo Aponte. La cinta es producida por Metacube, la compañía del cineasta y en colaboración con Grupo Chespirito bajo la distribución de Videocine; llegará a más de 30 países, entre ellos, Polonia, Rusia y Alemania.

En entrevista, el cineasta comparte que esta cinta tiene su razón de ser a partir de impulsar la cultura y la identidad nacional, comenzar a realizar proyectos fílmicos que den cuenta de los propios héroes e iconos mexicanos y que sirva como impulso para que más proyectos así se desarrollen en la industria fílmica y de animación en el país.

“Crecí viendo a mis héroes de la Época de Oro del cine mexicano, ver las películas de ese tiempo para mí ha sido mi mayor inspiración. Piporro, Tin Tan, Cantinflas y el propio Roberto Gómez Bolaños son mis héroes”, dice el director con respecto a sus motivaciones para hacer esta película.

“Yo crecí viendo las charreadas, el paso de la muerte, todas estas habilidades que tiene un superhéroe que puedes ver y que existe. Y para mí es muy normal tener este tipo de inspiración porque soy de aquí, soy de México y porque todos los días lo vivo. Y el tema de Día de Muertos nace porque es mi época favorita, el clima, la arquitectura, el olor a velas, a calabaza y la magia de los mercados, me encanta”. Además de que todo esto lo integró con la tecnología para crear esta propuesta, su empresa ya tiene 17 años en la industria, en el rubro de efectos visuales. De hecho, esta cinta es su ópera prima, pero la productora ha estado en otros proyectos, el más reciente “La cuarta compañía”.

“Quiero pensar que esta película servirá de inspiración para muchos jóvenes y compañías que quieren hacer una producción. Para mí, conocer a grandes artistas jaliscienses y nacionales siempre fue una inspiración. Definitivamente esta película tiene una calidad muy alta y no convencional para América Latina, sin embargo, el presupuesto no es equiparable con la calidad que desarrollamos, pues la calidad es gracias al talento de la gente, no al presupuesto que es una brecha abismal”. Sobre la participación de los actores en el doblaje, dice Carlos sentirse plenamente satisfecho ya que todos se comprometieron con el proyecto y aportaron sus propias ideas para redondearlo.

Sinopsis

“Día de Muertos” es producida por Estefani Gaona, cuenta con guion de Juan José Medina Dávalos, Pancho Rodríguez Gómez y Eduardo Áncer. Y narra la historia de “Salma” (Fernanda Castillo), una joven huérfana de 16 años que vive en “Santa Clara”, un pueblo donde los espíritus regresan una vez al año, durante las fiestas de Día de Muertos. “Salma” es la única en el pueblo que no puede lograr que los espíritus de sus padres muertos regresen durante las festividades, pues no conoce su paradero ni identidad. Pero este año, en compañía de sus amigos, “Jorge” (Alan Estrada) y “Pedro” (Memo Aponte), encontrará un antiguo libro de hechizos, el cual podría ser el eslabón hacia su pasado.