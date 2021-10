Eduardo Verástegui crea polémica: "No me voy a ba-kunar"

De nuevo, el productor y actor Eduardo Verástegui está en medio de la polémica desde hace unos días, y es que el famoso hizo unas declaraciones ahora sobre la vacuna contra el COVID-19.

Según Eduardo, no se ha vacunado contra el COVID-19 y no se vacunará, ya que desconfía de esta. “No me he ba-kunado ni me voy a ba-kunar”.

“No confío en las personas que están detrás de las vacunas... sobrinos, alertas y vigilantes.”, advirtió Verástegui a través de Twitter.

El comentario de Verástegui rápidamente se hizo viral, y recibió varios comentarios negativos, por desinformar a la gente sobre las vacunas contra el COVID-19. Incluso hubo quienes lo compararon con Paty Navidad.

Hace apenas un mes, Verástegui fue duramente criticado luego de afirmar que el sismo que se registró el pasado 7 de septiembre en Acapulco, Oaxaca y CDMX, fue como consecuencia de que México despenalizara el aborto.

