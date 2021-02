Edith Márquez “rompe” las reglas

La experiencia le ha dado nuevas herramientas para conquistar al público. Así lo considera la cantante Edith Márquez, quien asegura que ha llegado a un punto de madurez en su carrera en la que se atreve con nuevos lenguajes en su música y “más permisos” para hablar de cosas que antes no se planteaba, aseguró en charla con los medios.

Dueña de una de las carreras más brillantes de los escenarios mexicanos, la cantante explica que “estoy en un momento de mi vida con la edad y la madurez suficientes para decir ese tipo de cosas, porque he vivido cualquier cantidad de cosas que puedo cantarlas con una enjundia y un sentimiento que no se imaginan”.

La intérprete ha tomado los riesgos necesarios para seguir complaciendo a su público con temas actuales en los que por primera vez experimenta decir una grosería cantando, algo que la cantante considera es polémico, pero de ninguna manera mancha su brillante trayectoria..

“En (el tema) ‘Entiende que ya’ hay un a parte que dice ‘perfecto cabrón’ y lo digo con coraje y hasta con un poco de dolor. ¿Cuántas veces no hay este tipo de experiencias donde las mujeres se sienten de esa manera?”, se pregunta la intérprete, al hablar sobre la lírica de su más reciente lanzamiento sonoro.

Márquez se ríe de la gente que cree que las mujeres no deberían decir groserías. Aunque nunca las había cantado, la madre de dos hijos varones explica que todos dicen “malas palabras” incluso para describir cosas que no son negativas, y sencillamente son parte del lenguaje, y como tal, se debe saber utilizar en el momento adecuado.

“Me he dado más permisos incluso de decir cosas que antes no decía por el qué dirán. Mi familia, mis hijos y amigos me hicieron pensar que hay otras canciones en las que se dicen cosas peores y nadie se asusta”, agrega la cantante, quien también tuvo un paso por la televisión, al ser parte de la clásica serie cómica “Papá soltero”.

Con “Entiende que ya” Edith comienza una nueva etapa de su música que en primera instancia no pretende ser un disco y que consta de ocho temas que ha grabado desde el 2020 cuando comenzó la pandemia y decidió utilizar el tiempo para encausar su fuerza creativa en forma de música.

La canción pretende convertirse en un himno más de los que ella ha dado a una dolorosa ruptura amorosa.

Espera que “las mujeres puedan cantar a los hombres que las han herido, que tristemente hay cada día más de eso”, y según confiesa, no puede esperar para cantarla frente a sus seguidores en un palenque como antes.

JL