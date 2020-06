Edith Márquez ofrecerá una noche virtual "Irrepetible"

Este sábado 20 de junio en punto de las 20:30 horas, a través de eticket live (www.eticket.mx), Edith Márquez ofrecerá una velada bajo el concepto “Irrepetible”, llamada “Las que siempre quise cantar, con un mariachi y tres tequilas” donde interpretará un setlist único, con canciones que la estrella no ha interpretado antes con mariachi y que el público no encontrará en YouTube, ni en alguna otra plataforma.

“Gracias a la tecnología y a esta plataforma, eticket live, estoy muy contenta de que se pueda llevar a cabo un streaming, porque como veníamos haciendo los conciertos y teniendo un contacto directo con la gente, pues no, por lo que ahora está sucediendo (la pandemia). Pero hay que volver a estar conectados a través de la música aunque sea al otro lado de la pantalla, pero creo que tanto a nosotros los artistas, como a nuestros fans, nos va a servir muchísimo”, cuenta en entrevista Edith.

A pesar de que será una velada digital, Edith y su equipo de trabajo se han estado esforzando por ofrecer una velada muy íntima: “Serán canciones que nunca he cantado y que la gente, desde la comodidad de su casa, puede estar echándose sus tequilas y su botana, y disfrutar de esta velada”.

Sobre las expectativas que tiene sobre estos nuevos formatos derivados de la situación por la que atravesamos, dice Edith que todo esto es parte de algo que ya se está viviendo desde que comenzó la cuarentena, por ejemplo, con las entrevistas digitales y encuentros virtuales.

“Yo espero que todo esto así continúe, porque de alguna u otra manera tiene que activarse la economía en todos los sentidos y esta es una muy buena forma de empezarlo a hacer”. Sobre si esto se volverá una tendencia donde el artista tendrá que conjugar lo virtual con lo físico, explica la cantante que no lo sabe, que ahora todo es incierto, pero que se debe seguir buscando la manera de crear interacción con la audiencia.

“Yo no tengo esa respuesta, yo espero que los conciertos vuelvan a ser como eran, obviamente con mucha más conciencia, pero no creo que sea pronto, lo que sí es que tenemos que seguir inventando diferentes maneras o estrategias de hacer conciertos y que nosotros —en mi caso que extraño tanto al público y los escenarios—, pues no estemos tanto tiempo parados”.

Sin embargo, reflexiona que la música ha sido un gran acompañamiento para estos días de confinamiento: “Yo no podría vivir sin música y sin cantar, definitivamente la música ha sido una manera de comunicarnos y para mí es un remanso al alma, así como poder estar acompañada de artistas que me gustan”.

Sobre cómo han sido para ella estos meses de confinamiento, señala que de contrastes, como todo en la vida: “Yo he encontrado de todo un poco, como que a veces sí me desespero, pero también he encontrado esa parte creativa, donde antes no tenía tiempo de hacer ciertas cosas que me gustan mucho, la verdad que ha sido una buena oportunidad dentro de lo que cabe. Cada día que me levanto tengo que ser positiva, tengo que ser fuerte y ver lo que sí tengo y lo más importante es que tenemos salud, vida, un techo y para comer”.

En cuanto a los planes que vienen, adelanta que el próximo mes grabará las canciones de su nuevo disco, el cual será producido por Aureo Baqueiro, pero se reserva los detalles de los estilos y el género, aunque “ya están casi todos los temas escogidos, yo me meteré al estudio en un mes aproximadamente, para ver si me da tiempo de sacarlo para las navidades, sino ya será para el año que viene; será un disco muy contundente, muy fuerte y con un concepto que a la gente le va a gustar muchísimo”, finaliza.

AGENDA

“Las que siempre quise cantar, con un mariachi y tres tequilas”. La cita es el 20 de junio a las 20:30 horas a través de www.eticket.mx. La venta inicial de los boletos es de 99 pesos y el día del evento, 150 pesos.

Durante dos horas, los fans de la artista disfrutarán de su voz interpretando canciones como:

“Cucurrucucú paloma”

“El sinaloense”

“Volver, volver”

“Sombras nada más”

“Si nos dejan”

“Fallaste corazón”

“La misma gran señora”

“Qué esperabas de mí”

“No discutamos”

“Y nos dieron las 10”

“Que te vaya bonito”

“En el último trago”

“Con todo y mi tristeza”

“Cuando quieras déjame”

“Me estoy acostumbrando a ti”

“Insensible a ti”

“Me gusta a morir”

“La luz de la luna”

“Golondrina presumida”

“Juro que nunca volveré”

“Paloma brava”

