The Killers lanza "My Own Soul´s Warning"

La noche de este martes el grupo The Killers sorprendió a sus fans con el nuevo sencillo “My Own Soul´s Warning”, canción que forma parte de su próximo álbum “Imploding The Mirage” y que se estrenará este año.

Tras el éxito “Caution”, primer single revelado hace tres meses por la banda estadounidense y que posteriormente estrenó su videoclip en YouTube, “My Own Soul´s Warning” se convirtió rápido en tendencia en las redes sociales y alcanzó más de 40 mil visualizaciones en la plataforma.

La imagen que representa el sencillo es una obra del artista Thomas Blackshear, mismo que se encargó del diseño de la portada del álbum.

De acuerdo con la banda, el disco fue grabado en Utah, debido a que el vocalista, Brandon Flowers, sentía que “la geografía coincide con la sensación” de escuchar esta música.

El sexto álbum de The Killers no tiene fecha específica de lanzamiento; sin embargo, se puede preordenar desde noviembre pasado en todas las plataformas digitales.

AC